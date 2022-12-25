派出所常客又被通緝 新北警「鷹眼」騎車尾隨逮人
盧姓男子因案常出入派出所，警方已經熟悉他的身影，他日前騎車行經新北市板橋區時，員警看到他出沒，查詢資料，赫然發現他「3天前又被通緝」，決定一路尾隨，待他騎到永和區等紅燈時，上前表明身分逮人。盧男一度衝撞，甚至騎車「拖著員警」逃跑，但仍敵不過支援警力壓制，遭逮歸案。
海山分局埔墘派出所員警19日晚上11點多執行勤務，行經板橋區萬板路及環河西路四段時，發現轄內竊盜慣犯盧男（38歲）出沒在眼前，查詢資料發現，他因毒品案16日遭新北地檢署發布通緝，決定尾隨逮人。
員警騎車在後，待他在永和區仁愛路及信義路口停等紅燈時，認為時機成熟，上前表明身分示意他停車，孰料盧男不就範，一度衝撞警方，甚至「拖著員警」逃跑，員警喊無線電叫支援，同時間警匪扭打在一塊。
支援警力隨後趕抵，立刻將盧男壓制在地，上銬逮捕，警方未在他身上查獲毒品，警詢後依妨害公務罪嫌送辦，同時解送歸案。
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