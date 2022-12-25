他平安夜搶超商「愛心箱」 買2顆茶葉蛋才下手 還隨身帶球棒

呂姓男子缺錢花用，昨天平安夜臨時起意，在新北市新店區某間統一超商買了2顆茶葉蛋後，趁隙抓走愛心捐獻箱，孰料塑膠箱破裂，零錢當場灑滿地，他俯身「撿錢」要跑，店員聽聞聲響大喊「抓賊」，店外熱心民眾上前抓人，經過一番大戰，呂男被壓制在地，警方隨後趕抵，上銬送辦。

警方昨天晚上7點18分獲報，新店區中正路上的統一超商發生強盜案，趕抵發現犯嫌呂男（43歲）狼狽在馬路上被民眾壓制，呂男衣衫不整，甚至還露出後背、臀部；警方接手，依準現行犯上銬逮捕。

警方清查現場，發現有一根鋁製短球棒和剪刀，詢問了解，超商高姓店員（22歲）跟民眾一起壓制犯嫌時，店員遭呂掏出隨身攜帶的球棒攻擊臉部，有明顯擦挫傷，高事後提告傷害。

警方調查，呂男昨天晚上7點8分進入超商，在店內閒晃、待了近10分鐘，花了20元買兩顆茶葉蛋，結帳後趁店員離開櫃檯，一個箭步拔走櫃檯旁邊的愛心捐獻箱，想搶走裡面的361元鈔票零錢。

愛心捐獻箱因為黏在桌面上，拉扯時塑膠箱破裂，鈔票零錢撒滿地，呂男一度想「撿錢」，所幸超商店員即時發現，合力跟路邊民眾抓捕，5分鐘內就把跑出店外的呂男壓制在地。

呂男警詢稱「沒錢生活才行搶」，也坦承喝酒壯膽，詢後被依強盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。經查，他有毒品、傷害等前科，警方雖然沒在他身上起獲毒品，但懷疑他因缺錢買毒才行搶。