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高薪美髮師染毒 接到她電話一句話落淚

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

新北一名陳姓女子是一名小有名氣的知名美髮師，卻染上毒癮，日前台北市警方掌握陳女吸毒事證，前往陳在新北市蘆洲區的住家，將她逮捕；過程中，陳女要求向母親報平安，一聽到母親詢問「天寒，會冷嗎？」當場淚如雨下，悔不當初。警詢後依毒品危害防制條例送辦。

據了解，有毒品前科的陳女（36歲），是雙北地區頗具名氣的高薪美髮師，家中擺滿琳瑯滿目的精品收藏，本該是人生勝利組，卻因一時抵擋不了朋友誘惑而染毒。

文山警一分局復興派出所員警日前獲報後展開蒐證，終於在12月13日下午5點多時，向新北地院申請核發搜索票，到陳女在新北蘆洲區的住家搜索，起獲3組安非他命吸食器，依法將陳女逮捕、查扣。

在帶案過程中，陳女要求警方協助致電給年邁母親報平安，不料陳的母親接通後非但沒有責備，反而還牽掛詢問「最近天氣寒冷，會冷嗎？有沒有穿暖一點」，一番話讓原本面無表情的陳女，淚如雨下，遲遲無法回應母親的關心。

當被帶回派出所陳女仍哽咽難言，只說在被抓前只吸食過1次安非他命，想起家人，相當的後悔。警詢後依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

警方在陳女家中搜到安非他命吸食器。記者邱奕能／翻攝
警方在陳女家中搜到安非他命吸食器。記者邱奕能／翻攝
警方在陳女家中搜到安非他命吸食器。記者邱奕能／翻攝
警方在陳女家中搜到安非他命吸食器。記者邱奕能／翻攝

毒品 吸毒

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