毒鴛鴦涉入住旅館分裝、販賣各式毒品 警清查旅館逮人送辦

毒鴛鴦39歲周姓男子和35歲女友徐姓女子，涉嫌攜帶各式毒品入住台北市內湖區成功路某旅館，疑似想入住分裝毒品販售，內湖警方加強重要節日安全維護，查察旅館，驚見桌上有毒品吸食器，查獲安非他命、毒品咖啡包、大麻 、搖頭丸等毒品，全案依意圖販賣而持有毒品罪嫌移送法辦。

大湖派出所與東湖派出所組合警力，12月23日聯合查察轄區內旅館，在成功路一家旅館房間，發現入住者周、徐的房間桌上擺放毒品吸食器，立刻逐一清查查獲各式毒品。

警方查扣，安非他命31包總毛重181.43公克，蠟筆小新戴口罩包裝等樣式的毒品咖啡包12包，微量大麻、ＭＤＭＡ7包總毛重17公克，及搖頭丸5包。

警方指出，2人當天入住，當晚6時許即遭查獲，全案周男依毒品危害防制條例意圖販賣而持有毒品罪，嫌移送士林地檢署偵辦，周女則涉嫌施用毒品罪嫌遭送辦。

內湖分局表示，農曆春節將至，為加強重要節日安全維護工作，執行清查「旅館、民宿、日租套房、社區大樓出租處所、廠房及倉儲」等高風險處所及疑涉製毒場所，建立社區通報網，以防制人口拘禁案件、發掘毒品犯罪，全案將上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行。