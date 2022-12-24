台南警昨晚威力掃蕩 摩鐵內救出遭債主軟禁的被害人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市第4警分局昨晚規畫威力掃蕩及臨檢盤勤務，擴大臨檢汽車旅館時，剛好接獲民眾報案，發現楊姓被害人因債務糾紛，遭18歲陽姓債主控制在汽車旅館內，警方展現優勢警力，即刻將被害人救出，打擊不法氣焰，調查後將陽男依涉妨害自由罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

此外，56歲陳姓男子涉毒品案被台南地檢署發布通緝，警方循線追查，昨天順利攔查除的轎車，當場查扣改造槍枝1把、彈匣1個、子彈13顆、刀械2支及大麻菸1支等不法證物。警方詢問後，依涉毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

第4警分局指出，昨晚全面清查所轄舞廳、汽車旅館、大型酒店及不法分子易聚集滋事場所，並由分局長王子雄帶隊執行臨檢，並以巡邏、路檢、臨檢等區塊封鎖方式進行掃蕩，徹底清查轄內不法份子易聚集處所。

據統計，本月5日起依警政署規畫執行威力掃蕩及臨檢盤查勤務，執行威力掃蕩專案工作期間，計查獲6名通緝犯、改造槍枝1把、毒品咖啡包28包、毛重99.36公克，以及詐欺機房等案件。

警方擴大臨檢汽車旅館時，剛好接獲報案，發現楊姓被害人因債務糾紛，遭18歲陽姓債主控制在摩鐵內，順利人救出，並依涉妨害自由罪嫌將陽男送辦。圖／讀者提供
警方擴大臨檢汽車旅館時，剛好接獲報案，發現楊姓被害人因債務糾紛，遭18歲陽姓債主控制在摩鐵內，順利人救出，並依涉妨害自由罪嫌將陽男送辦。圖／讀者提供
警方昨天循線攔查陳姓毒品通緝犯，在轎車上查扣改造槍枝1把、彈匣1個、子彈13顆等物。圖／讀者提供
警方昨天循線攔查陳姓毒品通緝犯，在轎車上查扣改造槍枝1把、彈匣1個、子彈13顆等物。圖／讀者提供

臨檢 台南 毒品

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