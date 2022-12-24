警開槍打死砍姪凶嫌 死者相驗身上有10餘彈孔如蜂窩

高雄64歲蔡姓男子疑因家產起糾紛，昨晚持鐮刀追砍姪子，警鳴4槍示警，眼看蔡持刀揮向姪子頭部，連開11槍，導致蔡中彈不治，檢警和法醫今下午進行相驗；據悉，死者身上有10餘個彈孔，有不少孔洞是貫穿所致，其中左小腿4發，右下腹部有1發，左上臂有1發，實際中彈約6發，確切致命傷將擇期解剖複驗查明。

蔡男昨晚，持鐮刀追砍姪子，現場2名員警見狀先是鳴4槍示警，眼看制止無效，改朝蔡腿部射擊11槍；初步調查，共擊中他腹部中1彈、腋下1彈、雙腿3彈，送醫搶救不治。

檢警今天下午前往高雄市立殯儀館相驗，初步了解，死者身上10餘個彈孔，有不少孔洞是貫穿所致，其中左小腿4發，右下腹部有1發，左上臂有1發，實際中彈約6發。