警開槍打死砍姪凶嫌 死者相驗身上有10餘彈孔如蜂窩
高雄64歲蔡姓男子疑因家產起糾紛，昨晚持鐮刀追砍姪子，警鳴4槍示警，眼看蔡持刀揮向姪子頭部，連開11槍，導致蔡中彈不治，檢警和法醫今下午進行相驗；據悉，死者身上有10餘個彈孔，有不少孔洞是貫穿所致，其中左小腿4發，右下腹部有1發，左上臂有1發，實際中彈約6發，確切致命傷將擇期解剖複驗查明。
蔡男昨晚，持鐮刀追砍姪子，現場2名員警見狀先是鳴4槍示警，眼看制止無效，改朝蔡腿部射擊11槍；初步調查，共擊中他腹部中1彈、腋下1彈、雙腿3彈，送醫搶救不治。
檢警今天下午前往高雄市立殯儀館相驗，初步了解，死者身上10餘個彈孔，有不少孔洞是貫穿所致，其中左小腿4發，右下腹部有1發，左上臂有1發，實際中彈約6發。
此外，為保全證據，檢警在案發現場地上有用粉筆圈出彈孔位置，並寫上「勿動」、「勿洗」的字樣，白色標線，仍留有部分血跡，也被列為此案重要證據之一。
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