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高雄警開15槍打死砍姪凶嫌 死者今相驗家屬說話了
高雄64歲蔡姓男子疑因家產起糾紛，昨晚先持棍打傷大姪子和嫂嫂，又持鐮刀追砍姪子，警鳴4槍示警，眼看蔡持刀揮向姪子頭部，連開11槍，導致蔡腹部、腋下和雙腳中彈不治，檢警今天下午進行相驗，對於是否認為警方開槍執法過當？家屬僅低調說，此部分尚在釐清，先持保留態度。
蔡姓男子因和姪子一家有家產糾紛，昨衝到姪子位於岡山區大遼四路的住處理論，先持棍打傷大姪子和嫂嫂，警方獲報趕抵現場。
未料，蔡男又持鐮刀折返，還追砍小姪子，警鳴4槍示警，眼看蔡持刀揮向姪子頭部，連開11槍，導致蔡腹部、腋下和雙腳中彈，送醫不治。
檢警今天下午進行死者相驗，對於整起案件起因是否為土地糾紛引起，家屬受訪時僅低調表示，「我們也在找答案」。
針對蔡男因持刀砍人，警方聲稱大膽用槍，朝腿部擊發，但最後結果卻是蔡男中彈身亡，對於是否認為警方執法過當，家屬表示，因為這部分，檢警還在釐清，他們持保留態度。
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