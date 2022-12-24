一張照透玄機！砍姪凶嫌遭警開槍打死　地上寫「勿動」

高雄64歲蔡姓男子疑因家產起糾紛，昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警鳴4槍示警，眼看蔡持刀揮向姪子頭部，連開11槍，導致蔡腹部、腋下和雙腳中彈不治，今案發地上寫有「勿動」、「勿洗」粉筆字，透露玄機。

蔡男昨晚先持棍到姪子家理論，當時屋內有許姓嫂嫂（70歲）、大小姪兒3人都在家中；雙方一碰面，疑爆發口角後蔡先持棍攻擊，毆傷許女、44歲大姪子，接著人逃離現場，隨後警方獲報前往。

接著，蔡男持鐮刀回來追砍姪子，現場2名員警見狀，先後對空鳴4槍，但動作並未停歇，甚至要朝頭部揮砍，眼看情況緊急，改朝蔡的腿部連開11槍，最後蔡腹部、腋下各中1槍，另雙腿中3槍後倒臥不起，送醫搶救不治。

今天記者再度返回案發現場，柏油路上留有數顆彈孔，其中還有一發，擊穿附近住家鐵門；據了解，開槍員警聲稱朝腿部開槍，但因蔡出手時人剛好蹲下，才打中腹部，由於地上彈孔似乎佐證警方說法，被當成重要證據，因此寫上「勿動」、「勿洗」字眼。

關於此案，是否涉及不使用槍械；警方表示，初步調查符合警械使用條例規定，全案仍調司法調查。