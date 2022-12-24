一張照透玄機！砍姪凶嫌遭警開槍打死　地上寫「勿動」

聯合報／ 記者陳弘逸石秀華／高雄即時報導

高雄64歲蔡姓男子疑因家產起糾紛，昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警鳴4槍示警，眼看蔡持刀揮向姪子頭部，連開11槍，導致蔡腹部、腋下和雙腳中彈不治，今案發地上寫有「勿動」、「勿洗」粉筆字，透露玄機。

蔡男昨晚先持棍到姪子家理論，當時屋內有許姓嫂嫂（70歲）、大小姪兒3人都在家中；雙方一碰面，疑爆發口角後蔡先持棍攻擊，毆傷許女、44歲大姪子，接著人逃離現場，隨後警方獲報前往。

接著，蔡男持鐮刀回來追砍姪子，現場2名員警見狀，先後對空鳴4槍，但動作並未停歇，甚至要朝頭部揮砍，眼看情況緊急，改朝蔡的腿部連開11槍，最後蔡腹部、腋下各中1槍，另雙腿中3槍後倒臥不起，送醫搶救不治。

今天記者再度返回案發現場，柏油路上留有數顆彈孔，其中還有一發，擊穿附近住家鐵門；據了解，開槍員警聲稱朝腿部開槍，但因蔡出手時人剛好蹲下，才打中腹部，由於地上彈孔似乎佐證警方說法，被當成重要證據，因此寫上「勿動」、「勿洗」字眼。

關於此案，是否涉及不使用槍械；警方表示，初步調查符合警械使用條例規定，全案仍調司法調查。

附近鄰居也對昨晚爆發的衝突議論紛紛，認為雙方因爭執家產，加上今年5月左右叔姪兩又發生衝突，互告傷害，蔡男敗訴，對方又開口要巨額調解金；此外，也傳出死者過去曾是保齡球國手，案發前，還在附近檳榔攤飲酒，更烙狠話說要跟姪子「同歸於盡」。

高雄64歲蔡姓男子昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，其中一發擊穿附近住家鐵門。記者陳弘逸／攝影
高雄64歲蔡姓男子昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，其中一發擊穿附近住家鐵門。記者陳弘逸／攝影
高雄64歲蔡姓男子昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，地上留有數顆彈孔。記者陳弘逸／攝影
高雄64歲蔡姓男子昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，地上留有數顆彈孔。記者陳弘逸／攝影
高雄64歲蔡姓男子昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，地上留有數顆彈孔。記者陳弘逸／攝影
高雄64歲蔡姓男子昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，地上留有數顆彈孔。記者陳弘逸／攝影
高雄64歲蔡姓男子昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，地上留有數顆彈孔。記者陳弘逸／攝影
高雄64歲蔡姓男子昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，地上留有數顆彈孔。記者陳弘逸／攝影
高雄64歲蔡姓男子昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，蔡男身中5彈，送醫不治。記者陳弘逸／攝影
高雄64歲蔡姓男子昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警勸阻無效朝蔡男連開15槍，蔡男身中5彈，送醫不治。記者陳弘逸／攝影

司法

延伸閱讀

為阻叔持刀砍姪 警開槍15槍致死 警械條例修正後首案！

爭家產釀殺機！叔持刀追砍姪 人倒地還朝頭揮砍

刺殺安倍凶嫌精神鑑定結果出爐！檢方將以殺人罪起訴

畫面曝光！高雄警開15槍阻持刀砍姪 他中彈倒地送醫亡

相關新聞

獨／防曾俊傑服務處遭選民蛋洗 轄區警加強簽巡守望

原國民黨高市議員曾俊傑在明天議會正副議長選舉前夕，拋出震撼彈，不僅發聲明退出國民黨黨團，還宣布和民進黨籍的議員康裕成搭配...

陸續提升警察待遇福利 42萬人次在退職警看醫受惠

近年來由於政府體會警察工作辛苦，因此陸續提升警察薪水、福利，根據警政署統計，從2018年陸續修訂警察人員俸表、修正「警察...

警開槍打死砍姪凶嫌　死者相驗身上有10餘彈孔如蜂窩

高雄64歲蔡姓男子疑因家產起糾紛，昨晚持鐮刀追砍姪子，警鳴4槍示警，眼看蔡持刀揮向姪子頭部，連開11槍，導致蔡中彈不治，...

一張照透玄機！砍姪凶嫌遭警開槍打死　地上寫「勿動」

高雄64歲蔡姓男子疑因家產起糾紛，昨晚持鐮刀追砍43歲的姪子，警鳴4槍示警，眼看蔡持刀揮向姪子頭部，連開11槍，導致蔡腹...

高雄警開15槍打死砍姪凶嫌　執法過當？家屬說話了

高雄64歲蔡姓男子疑因家產起糾紛，昨晚先持棍打傷大姪子和嫂嫂，又持鐮刀追砍姪子，警鳴4槍示警，眼看蔡持刀揮向姪子頭部，連...

為阻叔持刀砍姪 警開槍15槍致死 警械條例修正後首案！

高雄64歲蔡姓男子疑因家產起糾紛，昨晚到姪子家理論，先持棍毆傷姪嫂3人，後又持鐮刀追砍姪子，在場員警鳴4槍示警未果，才對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。