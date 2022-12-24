為阻叔持刀砍姪 警開槍15槍致死 警械條例修正後首案！

高雄64歲蔡姓男子疑因家產起糾紛，昨晚到姪子家理論，先持棍毆傷姪嫂3人，後又持鐮刀追砍姪子，在場員警鳴4槍示警未果，才對蔡開11槍，導致他身中5槍送醫不治；此案為警械使用條例修正後，首件警開槍導致兇嫌致死的案件，警內部初步調查，認符合警械使用規範，有律師也認為，員警已盡注意義務。

經查，昨晚在場執勤2名員警分別開9、6槍共15槍，其中，4槍對空鳴槍，11槍朝凶嫌腿部射擊，導致蔡男中彈5槍，部位分為腹部、腋下各中1槍，另雙腿中3槍後倒臥不起，送醫搶救不治。

對此，曾任警職的律師郭晏甫指出，按舊法警械使用條例，並未規範到何時得使用槍械逕行射擊，導致原本警察有槍不敢用，不知道何時可以射擊，何時能使用其他警械。

此案為警械使用條例修正三讀後，首件警開槍導致兇嫌致死的案件，郭晏甫表示，新法第4條第4項，新增得使用槍械逕行射擊的時機。

新法中法條載明，一、含以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時；二、有事實足認持有致命性武器或危險物品意圖攻擊警察人員或他人時；三、意圖奪取警察人員配槍或其他可能致人傷亡之裝備機具時；四、其他危害警察人員或他人生命或身體，情況急迫時。

郭晏甫說，法條用語是「得」，授權現場執法警察判斷是否逕行射擊，但是射擊時仍應遵守，警械使用條例第6至9條規定的比例原則。

郭認為，台南雙警遇襲案，普遍認知刀械近距離的殺傷力不亞於槍械，對比此案，犯嫌有近距離持有刀械攻擊民眾的事實，勘認是合法使用槍械，且有先對空鳴槍示警，應認已盡注意義務，也朝非致命性部位射擊。

但郭強調，2名員警是否執法過當，仍需將用槍時機、犯嫌中槍後是否仍有反擊或攻擊能力等因素，都納入綜合考量，並由調查小組釐清才能確認。