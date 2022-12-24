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畫面曝光！高雄警開15槍阻持刀砍姪 他中彈倒地送醫亡

聯合報／ 記者陳弘逸石秀華／高雄即時報導

高市蔡姓男子和姪子因爭家產起糾紛，昨晚到姪子家理論，先持棍打傷姪嫂2人，再持鐮刀攻擊小姪子，警方鳴1槍勸阻不聽，連開14槍制止，蔡腹部、腋下和雙腳中彈不治；檢警今天下午將相驗，釐清蔡中彈幾槍及致命傷，今天上午警方開槍畫面也曝光，只見凶嫌中彈後倒地不起。

警方調查，64歲的蔡姓男子和蔡姓姪子一家人，因有家族遺產土地分配糾紛，雙方曾起爭執，發生肢體衝突後，互控傷害，彼此積怨已深；日前蔡男官司敗訴，透過調解後，不滿姪子在和解金上獅子大開口，因此懷恨在心。

蔡男昨晚8時許，前往姪子位於岡山區大遼四路的住家理論，當時許姓嫂嫂（70歲）及大姪子（44歲）在家，雙方起口角，蔡憤而持棍打傷2人後逃離現場，轄區警方獲報趕抵處理。

未料，蔡後來又帶鐮刀折返現場，見小姪子（43歲）返家，持鐮刀追砍姪子，警方見狀，先對空鳴一槍示警，蔡不聽，見姪子摔倒在地，仍持鐮刀朝姪子頭部砍下，2警見情況危急，持槍朝蔡男雙腿開槍，「砰砰砰」卻連開14槍，造成蔡腹部、腋下各中1槍，另雙腿中3槍，蔡當場倒臥血泊不起。

救護員緊急將蔡男送醫急救，因傷重宣告不治；受傷的蔡男2名姪子及嫂嫂，送醫治療後，無大礙。

岡山警分局對於員警開15槍打死蔡姓凶嫌，強調開槍員警因見當時倒地的蔡男姪子生命遭受危害，為防止被害人受傷，於是大膽、正確使用警械，其中一警9槍、一警開6槍。

檢警預計今天下午在殯儀館相驗蔡姓凶嫌確切死因，並釐清他身上中幾槍，是否有子彈貫穿，警方也將進一步調查蔡男行凶動機。

高市蔡姓男子昨晚持鐮刀攻擊小姪子，警方鳴1槍勸阻不聽，連開14槍制止，蔡腹部、腋下和雙腳中彈倒地不起（紅圈處），經送醫不治。記者陳弘逸／翻攝
高市蔡姓男子昨晚持鐮刀攻擊小姪子，警方鳴1槍勸阻不聽，連開14槍制止，蔡腹部、腋下和雙腳中彈倒地不起（紅圈處），經送醫不治。記者陳弘逸／翻攝
高市蔡姓男子昨晚持鐮刀攻擊小姪子，警方鳴1槍勸阻不聽，連開14槍制止，蔡腹部、腋下和雙腳中彈倒地不起（紅圈處），經送醫不治。記者陳弘逸／翻攝
高市蔡姓男子昨晚持鐮刀攻擊小姪子，警方鳴1槍勸阻不聽，連開14槍制止，蔡腹部、腋下和雙腳中彈倒地不起（紅圈處），經送醫不治。記者陳弘逸／翻攝
高市蔡姓男子（紅圈處右側）昨晚持鐮刀攻擊小姪子，警方（紅圈處左側）鳴1槍勸阻不聽，連開14槍制止，蔡腹部、腋下和雙腳中彈不治。記者陳弘逸／翻攝
高市蔡姓男子（紅圈處右側）昨晚持鐮刀攻擊小姪子，警方（紅圈處左側）鳴1槍勸阻不聽，連開14槍制止，蔡腹部、腋下和雙腳中彈不治。記者陳弘逸／翻攝

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