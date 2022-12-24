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前角力冠軍國手染毒 吸大麻找創作靈感遭販毒重罪起訴
曾獲全中運、全大運角力冠軍，前國家隊翁姓國手畢業後涉嫌販毒，台中警方從1名藥腳向上溯源，發現翁男創作饒舌音樂會吸食大麻增加靈感，還常和學長、學弟間「交流」並用自己戶頭名字大膽販售，翁落網矢口否認，但多名藥腳均咬向翁，檢方偵結依販賣第二級毒品重罪起訴他。
台中市刑大偵二隊調查，翁男（24歲）曾是前角力國手，並在全中運、全大運獲得角力冠軍，並成為前國家代表隊成員，加上長期鍛鍊身材精壯魁武，去年畢業後則投入饒舌音樂創作。
警方調查，翁男在台北市中山區的租屋處有各式創作音樂器材，且他為尋找創作靈感有吸食第二級毒品大麻的習慣，因台中警方先前逮捕的1名藥腳有供出上游，並指向大麻來源是向翁男購買，警方因此掌握他身分展開蒐證。
警方說，全案經報請士林地檢署指揮去年10月18日執行，持搜索票到翁男台北市中山區租屋處逮人，當場查扣相關帳冊、吸食工具，同時也在向下抓到翁男的蘇姓學長有購買、吸食大麻，並於蘇住家起獲1.83公克的乾燥大麻。
根據警方了解，翁男大學畢業後不久就因投入音樂，還常常和學長、學弟間一起交流施用大麻的心得，販賣對象也不僅侷限於認識熟人之間，還會跟不特定販賣對象聲稱「大麻能增加音樂創作靈感」。
警方也發現，翁男自認行事謹慎並與人為善，販毒交易過程都大膽使用自己名下的帳戶轉帳，絲毫不怕配警方查緝；但翁落網後幾乎全盤否認，檢方訊時也辯稱和蘇之前匯款是因單純借錢行為。
但有多人均證稱向翁購買毒品，檢方偵結依販賣第二級毒品罪嫌起訴翁，該罪可處10年以上徒刑、無期徒刑。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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