影／北上台南耶誕晚會追星 男子車上滿載毒咖啡包被逮

22歲謝姓男子昨晚自高雄駕駛租車來台南，前往民宿過夜，準備今晚參與市府搖滾耶誕演唱會，追星韓國女神「宣美」，但行車搖擺被員警攔下，直說沒有搜索票不得檢查，員警以手電筒照射即發現腳踏墊上有毒品K盤外，一旁塑膠袋則裝滿毒品咖啡包，被依毒品危害防制條例送辦。

台南市警二分局為因應今晚7至9時市府舉辦的耶誕跨年系列活動-搖滾耶誕演唱會，昨晚執行威力掃蕩專案勤務，由分局長朱信憲帶隊，針對轄區多處KTV、酒店及電子遊戲場等大型營業場所執行威力臨檢，一晚下來，查獲毒品案2件3人、竊盜案2件1人、取締酒後駕車涉犯公共危險罪1件1人。

市警二分局中正所所長沈振莘凌晨2時30分帶班執行威力巡邏勤務中，發現1輛小客車行車搖擺，尾隨查看，發現謝男邊開車邊抽菸，在府前與郡西路口趁他停等紅燈時攔下，他神情緊張直說沒搜索票不得檢查。

他話還沒說完，員警以手電筒照射後，即在駕駛座下方腳踏墊上，目視發現放有一毒品K盤、另旁有包透明塑膠袋竟裝滿毒品咖啡包28包，他見東窗事發，才洩氣般又乖乖自後方座椅下再取出另藏放的毒品咖啡包100包。

警方將他帶返派出所進行尿液、毒品檢驗均呈現陽性反應，當場查扣128包毒品咖啡包、重達385公克，詢問後依涉毒品危害防制條例，將他送辦。

而所長連續兩日線上執勤，共計查獲228包毒品咖啡包、重近700公克，而被員警喻為「毒咖戰警」。