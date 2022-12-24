快訊

世足賽／法國球迷控阿根廷進球不算 光頭裁判「秀照片」回擊：不要雙標

獨／解雇清潔婦惹議 統一超商：博客來總經理即刻調離現職、啟動內部調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北上台南耶誕晚會追星 男子車上滿載毒咖啡包被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

22歲謝姓男子昨晚自高雄駕駛租車來台南，前往民宿過夜，準備今晚參與市府搖滾耶誕演唱會，追星韓國女神「宣美」，但行車搖擺被員警攔下，直說沒有搜索票不得檢查，員警以手電筒照射即發現腳踏墊上有毒品K盤外，一旁塑膠袋則裝滿毒品咖啡包，被依毒品危害防制條例送辦。

台南市警二分局為因應今晚7至9時市府舉辦的耶誕跨年系列活動-搖滾耶誕演唱會，昨晚執行威力掃蕩專案勤務，由分局長朱信憲帶隊，針對轄區多處KTV、酒店及電子遊戲場等大型營業場所執行威力臨檢，一晚下來，查獲毒品案2件3人、竊盜案2件1人、取締酒後駕車涉犯公共危險罪1件1人。

市警二分局中正所所長沈振莘凌晨2時30分帶班執行威力巡邏勤務中，發現1輛小客車行車搖擺，尾隨查看，發現謝男邊開車邊抽菸，在府前與郡西路口趁他停等紅燈時攔下，他神情緊張直說沒搜索票不得檢查。

他話還沒說完，員警以手電筒照射後，即在駕駛座下方腳踏墊上，目視發現放有一毒品K盤、另旁有包透明塑膠袋竟裝滿毒品咖啡包28包，他見東窗事發，才洩氣般又乖乖自後方座椅下再取出另藏放的毒品咖啡包100包。

警方將他帶返派出所進行尿液、毒品檢驗均呈現陽性反應，當場查扣128包毒品咖啡包、重達385公克，詢問後依涉毒品危害防制條例，將他送辦。

而所長連續兩日線上執勤，共計查獲228包毒品咖啡包、重近700公克，而被員警喻為「毒咖戰警」。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方目視發現謝男車內另旁有包透明塑膠袋竟裝滿毒品咖啡包28包，他才洩氣般又乖乖自後方座椅下再取出另藏放的毒品咖啡包100包。圖／讀者提供
警方目視發現謝男車內另旁有包透明塑膠袋竟裝滿毒品咖啡包28包，他才洩氣般又乖乖自後方座椅下再取出另藏放的毒品咖啡包100包。圖／讀者提供
謝男行車搖擺被員警攔下，直說沒有搜索票不得檢查，員警以手電筒照射即發現腳踏墊上有毒品K盤外，一旁塑膠袋則裝滿毒品咖啡包。圖／讀者提供
謝男行車搖擺被員警攔下，直說沒有搜索票不得檢查，員警以手電筒照射即發現腳踏墊上有毒品K盤外，一旁塑膠袋則裝滿毒品咖啡包。圖／讀者提供

毒品 咖啡 塑膠袋

延伸閱讀

耶誕新年假期 台南歸仁圓環校園教會民宅滿布美麗燈飾

身心科病房也能過耶誕 手作擴香石、吊飾溫暖患者心

美國2分之3地區迎酷寒耶誕 加州飆高溫異常溫暖

馬公鬧區神秘客發百元耶誕紅包 陳光復陪同送暖

相關新聞

前角力冠軍國手染毒 吸大麻找創作靈感遭販毒重罪起訴

曾獲全中運、全大運角力冠軍，前國家隊翁姓國手畢業後涉嫌販毒，台中警方從1名藥腳向上溯源，發現翁男創作饒舌音樂會吸食大麻增...

畫面曝光！高雄警開15槍阻持刀砍姪 他中彈倒地送醫亡

高市蔡姓男子和姪子因爭家產起糾紛，昨晚到姪子家理論，先持棍打傷姪嫂2人，再持鐮刀攻擊小姪子，警方鳴1槍勸阻不聽，連開14...

影／北上台南耶誕晚會追星 男子車上滿載毒咖啡包被逮

22歲謝姓男子昨晚自高雄駕駛租車來台南，前往民宿過夜，準備今晚參與市府搖滾耶誕演唱會，追星韓國女神「宣美」，但行車搖擺被...

立委劉世芳特助吃紅單 反要警寫報告

高雄輕軌大順路段九合一選舉後施工，交通進入黑暗期，民進黨立委劉世芳林姓女特助，本月廿日騎車在該路段違規紅燈右轉，現場義交...

失聯移工困境 蘇揆：跨部會解決

監察院昨天巡查行政院，失聯移工與黑戶寶寶的困境成為焦點之一。監察院長陳菊表示，建請行政院長蘇貞昌成立專責小組與國家人權委...

最強理事長退而不休 李棟樑勞軍不停歇

民國一○三年五月，李棟樑接任軍友社理事長，任內積極走訪部隊，邀請國軍楷模出國旅遊，在八年的兩任期內，慰勞過一五六四個（次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。