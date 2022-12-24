爭家產持刀砍傷姪子 凶嫌制止不聽警開15槍中5槍不治

聯合報／ 記者陳弘逸石秀華／高雄即時報導

高市蔡姓男子因和姪子有家產土地糾紛，雙方近年來屢起衝突，互告傷害，日前法院宣判，蔡輸了官司，不滿調解時，姪子獅子大開口，23日晚間8時許持鐮刀前往姪子家理論，先持棍打傷大姪子及嫂嫂，另持鐮刀攻擊砍傷小姪子頭部，警方鳴槍勸阻不聽，連開15槍制止，蔡腹部、腋下和雙腳中5槍，送醫宣告不治。

警方調查，64歲的蔡姓男子和蔡姓姪子一家人，因有家族遺產土地分配糾紛，雙方曾起爭執，發生肢體衝突後，互控傷害，彼此積怨已深；日前蔡男官司敗訴，透過調解後，不滿姪子在和解金上獅子大開口，因此懷恨在心。

今晚8時許，蔡男前往姪子位於岡山區大遼四路的住家理論，和許姓嫂嫂（70歲）及大姪子（44歲）起口角，持棍打傷2人後逃離，轄區警方獲報趕抵處理。

未料，蔡男後來又帶鐮刀折返現場，見小姪子（43歲）返家，持鐮刀追砍姪子，警方對空鳴一槍示警，蔡男不聽，見姪子摔倒在地後，仍持鐮刀朝姪子頭部砍下，2警見情況危急，持槍朝蔡男雙腿開槍，連開14槍，造成蔡男腹部、腋下中1槍，另雙腿中3槍，蔡倒臥血泊不起。

救護員緊急將蔡男送醫急救，因傷重宣告不治；受傷的蔡男2名姪子及嫂嫂，送醫治療後，無大礙。

岡山警分局對於員警開15槍打死蔡姓凶嫌，分局長洪振順受訪表示，分局檢視員警密錄器影像後，確認開槍的員警因見當時倒地的蔡男姪子生命遭受危害，為防止被害人受傷，於是大膽、正確使用警械，導致嫌犯受傷，經送醫搶救無效死亡，將進一步調查蔡男行凶動機。

高市蔡姓男子和姪子爭土地家產，互告傷害，不滿姪子調解時，獅子大開口，今晚憤持鐮刀衝至姪子位於岡山區的家中，先打傷大姪子和嫂嫂，又持鐮刀追砍小姪子，警方開15槍制止，蔡中5槍，送醫不治。陳弘逸／攝影
高市蔡姓男子和姪子爭土地家產，互告傷害，不滿姪子調解時，獅子大開口，今晚憤持鐮刀衝至姪子位於岡山區的家中，先打傷大姪子和嫂嫂，又持鐮刀追砍小姪子，警方開15槍制止，蔡中5槍，送醫不治。陳弘逸／攝影
高市64歲蔡姓男子和姪子爭土地家產，互告傷害，不滿姪子調解時，獅子大開口，今晚憤持鐮刀砍傷姪子，警方開15槍制止，蔡中5槍，送醫不治，鑑識人員在現場採證。陳弘逸／攝影
高市64歲蔡姓男子和姪子爭土地家產，互告傷害，不滿姪子調解時，獅子大開口，今晚憤持鐮刀砍傷姪子，警方開15槍制止，蔡中5槍，送醫不治，鑑識人員在現場採證。陳弘逸／攝影
高市64歲蔡姓男子和姪子爭土地家產，互告傷害，不滿姪子調解時，獅子大開口，今晚憤持鐮刀砍傷姪子，警方開15槍制止，蔡中5槍，送醫不治。陳弘逸／攝影
高市64歲蔡姓男子和姪子爭土地家產，互告傷害，不滿姪子調解時，獅子大開口，今晚憤持鐮刀砍傷姪子，警方開15槍制止，蔡中5槍，送醫不治。陳弘逸／攝影

岡山 獅子

延伸閱讀

叔叔持刀砍傷姪子…警連開15槍制止 凶嫌中4槍送醫不治

高雄傳槍響！凶嫌持鐮刀砍人 警連開10多槍制止3人送醫

台南殺警兇嫌林信吾疑因不願移監 看守所內持原子筆企圖刺頸

殉職警曹瑞傑冥誕 胞兄懇求法官槍決凶嫌當生日禮物

相關新聞

叔叔持刀砍傷姪子…警連開15槍制止 凶嫌中4槍送醫不治

高市64歲蔡姓男子因和姪子有家族土地糾紛，雙方近年來屢起衝突，互告傷害，今法院宣判，蔡輸了官司，求和解，不滿姪子獅子大...

女助理違規在先被開單卻要警察寫報告 立委劉世芳代她道歉了

高雄市林姓女子20日騎機車載小孩到幼稚園，行經三民區大順路輕軌施工路段，疑似因交通號誌被樹木擋住，違規行車，被女警攔下開...

彭文正告蔡英文博士論文不存在官司輸了 法院判決理由是這樣

媒體人彭文正長期質疑蔡英文總統博士論文的真實性，提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存...

蔡總統論文案彭文正被判敗訴 總統府回應了

媒體人彭文正長期質疑蔡英文總統博士論文的真實性，提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存...

不忍了！88會館案延燒…郭哲敏被爆捲入超跑詐騙案 今發聲明喊告媒體

富商郭哲敏涉嫌地下匯兌、洗錢案逃至海外，其所開設招待所接連爆出有警官出入飲宴，一連串事件持續延燒，今傳出郭發出聲明，強調...

蔡英文論文案開庭拍桌痛罵法官「混蛋」 台北地院要告彭文正律師

媒體人彭文正提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，法院今判彭敗訴；另外，案件上月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。