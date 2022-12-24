爭家產持刀砍傷姪子 凶嫌制止不聽警開15槍中5槍不治

高市蔡姓男子因和姪子有家產土地糾紛，雙方近年來屢起衝突，互告傷害，日前法院宣判，蔡輸了官司，不滿調解時，姪子獅子大開口，23日晚間8時許持鐮刀前往姪子家理論，先持棍打傷大姪子及嫂嫂，另持鐮刀攻擊砍傷小姪子頭部，警方鳴槍勸阻不聽，連開15槍制止，蔡腹部、腋下和雙腳中5槍，送醫宣告不治。

警方調查，64歲的蔡姓男子和蔡姓姪子一家人，因有家族遺產土地分配糾紛，雙方曾起爭執，發生肢體衝突後，互控傷害，彼此積怨已深；日前蔡男官司敗訴，透過調解後，不滿姪子在和解金上獅子大開口，因此懷恨在心。

今晚8時許，蔡男前往姪子位於岡山區大遼四路的住家理論，和許姓嫂嫂（70歲）及大姪子（44歲）起口角，持棍打傷2人後逃離，轄區警方獲報趕抵處理。

未料，蔡男後來又帶鐮刀折返現場，見小姪子（43歲）返家，持鐮刀追砍姪子，警方對空鳴一槍示警，蔡男不聽，見姪子摔倒在地後，仍持鐮刀朝姪子頭部砍下，2警見情況危急，持槍朝蔡男雙腿開槍，連開14槍，造成蔡男腹部、腋下中1槍，另雙腿中3槍，蔡倒臥血泊不起。

救護員緊急將蔡男送醫急救，因傷重宣告不治；受傷的蔡男2名姪子及嫂嫂，送醫治療後，無大礙。