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女助理被開單卻要警察寫報告 立委劉世芳代她道歉了

看見警察拔腿就跑 警手到擒來2毒蟲

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警局刑警大隊日前執行巡查勤務，發現有輛黑色轎車形跡可疑，還聞到愷他命味道，準備上前盤查，車內2名男子看到警方靠近，下車就跑，警員隨即撲上前壓制，先後在2人的車上起出愷他命毒品及疑似販毒所得現金，將2人帶回偵訊後，依毒品罪嫌移送法辦。

警方表示，刑大偵一隊日前執行轄區巡查勤務，行經嘉義市西區民生南路一帶，發現有輛黑色轎車形跡可疑，即跟監該車至附近巷內停車場，員警在旁埋伏守候時，聞到車內飄出濃濃的愷他命味道，便下車趨前盤查，車內2名男子心虛下車拔腿就跑，員警隨即撲上前壓制，先在年約27歲張姓男子車內查獲涉嫌持有第三級毒品愷他命1.05公克及疑似販毒現金1萬5千元。

另名年約22歲翁姓男子的白色轎車車內也查扣毒品咖啡包56包重約242.07公克、第三級毒品愷他命14包重約33.79公克、疑似販毒用手機6支及現金2萬5千300元，偵詢後張、翁2嫌依毒品罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義市警方查獲２名涉嫌販毒男子並起出毒品及疑販毒所得。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警方查獲２名涉嫌販毒男子並起出毒品及疑販毒所得。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警方查獲２名涉嫌販毒男子並起出毒品及疑販毒所得。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警方查獲２名涉嫌販毒男子並起出毒品及疑販毒所得。圖／嘉義市警局提供

毒品 嘉義 販毒

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