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影／蛋捲袋內藏毒咖啡包 台南警KTV逮兩男送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

20歲林姓男子昨天深夜手提1包知名蛋捲紙袋，從金華路某自助KTV走出，看到市警二分局員警盤檢，急忙調頭往回走，被眼尖員警叫住，發現紙袋內藏有百包毒品咖啡包，經進入包廂臨檢，原開心K歌的28歲莊姓男子當場愣住，指以1萬3千元向友人購買自用，莊、林兩男被依法送辦。

警方調查， 23日深夜0時30分許，林男手提1包知名蛋捲紙袋，晃至該KTV停車場時，突然看見二分局中正派出所所長沈振莘、警員黃宇澤正在盤檢另輛人車，急忙又要轉頭要走回，馬上為眼尖員警叫住。

林男雖若無其事走向員警，指稱要至車上放東西，然而，員警盤檢時見他緊張結巴，經詢問手提物品時，直嚷說「不是我的、不知道」。經員警打開紙袋一看，赫然內放有100包未開封的毒品咖啡包。林男說，是受莊姓男子所託，將紙袋放至車上，而莊男在KTV內歡唱。

經員警帶同進入包廂臨檢，莊男仍拿著麥克風跟著友人高聲歡唱「想你的習慣」，沒想到唱著唱著，竟看到警察帶著林男進來，剎那間沒了笑容及歡唱聲，並將莊、林兩男帶回調查。

莊男表示，非法持有100包、重311公克毒品咖啡包，剛以1萬3000元向不明友人購買自用，尚未開封使用，即遭員警查獲。警方詢問後，依毒品危害防制條例將莊、林兩男送辦，並擴大追查溯源毒品來源。

台南市警二分局員警進入包廂臨檢，莊男仍拿著麥克風跟著友人高聲歡唱「想你的習慣」，看到警察帶著林男進來，剎那間沒了笑容及歡唱聲。圖／讀者提供
台南市警二分局員警進入包廂臨檢，莊男仍拿著麥克風跟著友人高聲歡唱「想你的習慣」，看到警察帶著林男進來，剎那間沒了笑容及歡唱聲。圖／讀者提供
莊男供稱，非法持有100包、重311公克毒品咖啡包，剛以1萬3000元向不明友人購買自用。圖／讀者提供
莊男供稱，非法持有100包、重311公克毒品咖啡包，剛以1萬3000元向不明友人購買自用。圖／讀者提供
林姓男子昨天深夜手提1包知名蛋捲紙袋，從金華路某自助KTV走出，遇員警盤檢，急忙調頭往回走，被眼尖員警叫住，發現絨袋內藏有百包毒品咖啡包。圖／讀者提供
林姓男子昨天深夜手提1包知名蛋捲紙袋，從金華路某自助KTV走出，遇員警盤檢，急忙調頭往回走，被眼尖員警叫住，發現絨袋內藏有百包毒品咖啡包。圖／讀者提供

毒品 咖啡 KTV

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