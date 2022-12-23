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蔡總統論文案彭文正被判敗訴 總統府回應了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供
總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

媒體人彭文正長期質疑蔡英文總統博士論文的真實性，提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，台北地方法院今判彭文正敗訴，可上訴。總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重司法判決，並期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，浪費社會資源的不實討論則應適可而止。

【中央社／台北23日電】

媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，一審判決駁回，高院發回更審，仍由法官張詠惠審理。台北地方法院更一審今天判決原告之訴駁回。總統府回應表示，尊重司法判決，期盼不實討論應適可而止。

總統府發言人張惇涵晚間回應表示，總統府尊重司法判決；並期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，浪費社會資源的不實討論則應適可而止。

彭文正質疑蔡總統學歷，向台北地方法院提起「確認博士論文不存在之訴」，一審的北院認定，彭文正僅就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

二審的台灣高等法院認為，原審「未盡闡明義務，不經言詞辯論，就以判決駁回」訴訟程序有重大瑕疵，將原判決廢棄，發回北院更審。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官。

更一審審理期間，彭文正質疑法官審理不公正，曾提起行政訴訟、聲請法官迴避，均遭駁回。彭文正質疑判決遭政治干預，侵害他的訴訟權、名譽權，向張詠惠求償新台幣200萬元，也遭判決駁回。

蔡英文 張惇涵 彭文正

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