屏東縣警局轄下分局刑事實驗室全數建置 守護縣民安全

屏東縣警局為提升鑑識量能，在縣長潘孟安大力支持下，今年持續建置並完成里港、內埔、潮州、枋寮、恆春等各分局刑事實驗室，以展現打擊犯罪決心，今天由副縣長吳麗雪率縣警局長劉印宮主持聯合揭牌儀式，提升轄內各分局鑑識採證品質，發揮鑑識最大戰力。

副縣長吳麗雪也參觀各項新型設備，像是DNA分析、拉曼光譜分析儀、按捺指紋等多樣化設備。吳麗雪說，去年在東港分局創立並啟用南台灣首間分局「刑事實驗室」後，警察局一直致力於建置刑事實驗室，破解日新月異的犯案手法，提升辦案速度。

吳麗雪提到，指紋按捺，屏東縣將邁入超高齡社會，許多長輩可能出現失智症狀，若能夠提前將指紋收錄到警察局的檔案裡，未來若有走失的情況發生也能及時救助。因此，希望民眾不要太過排斥指紋的收集，將來可能會救你一命。

警察局提到，辦案過程中，除於現場採獲目視可見相關跡證，常需進一步以化學試劑或其他波段光源加以增顯，以多波域光源及紅外線攝影機搜尋被害人衣物上的精斑、血跡等生物跡證及輪胎印痕；以指紋煙燻箱及特殊試劑顯現槍枝、寶特瓶、恐嚇信上潛伏指紋，往往破案關鍵跡證就此顯現。

有效防堵氾濫的粉末混合式新興毒品咖啡包，各分局實驗室也建置新型手持式拉曼光譜分析儀，透過特殊波段雷射進行分析，可即時確認可疑藥毒物，提供第一線查緝人員關鍵情資。刑案現場環境多變，如建立獨立且設備完善優質實驗室，可供鑑識人員調配藥劑、毒品初篩、證物檢視及前處理等，提升工作品質，對鑑識人員至關重要。