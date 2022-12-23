桃園22年前性工作者命案 桃檢火速起訴嫖客

桃園一名邱姓男子22年前因性交易被小姐嘲笑，竟持刀刺死對方逃逸，直至今年12月檢警比對DNA，犯行才曝光；桃園地檢署今火速依殺人罪起訴邱男。

起訴指出，邱男（52歲）2000年7月到桃園市桃園區民權路與花名「秋鳳」的潘姓女子性交易，完事後因細故爭吵，於是動了殺人念頭，持水果刀攻擊，導致潘女胸、背多處戳刺傷，終因失血過多休克、血氣胸死亡；邱男今年12月落網供稱潘女嘲笑他性器官短，但警方調查案發時潘女錢財、手機都不見，懷疑是劫色又劫財才引發紛爭。

邱男上周被逮，起先矢口否認犯案，但警方帶他回命案現場，突改口承認，員警詢問要不要再確認，他連忙說「不用啦」，想盡快離開；偵訊時，邱男也承認動手，但辯稱傷勢是雙方衝突拉扯造成，並無置對方於死地的意思。