「偽裝毒品包」滲入觀光小鎮 恆警先後查獲鳳梨、咖啡毒包

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東恆春半島是國內旅遊度假勝地，警方近來先後破獲2起「偽裝毒品包」，繼日前盤查形跡可疑機車騎士查獲以鳳梨酥包裝的毒包66包，毛重達710公克，日前執行網路巡邏時再破獲122包咖啡包毒品，毛重429公克，3名販毒男子供稱販售對象不是遊客而是在地人，訊後被依違反毒品危害條例隨案移送屏東地檢署偵辦，並持續追查源頭。

恆春分局建民派出所本月初凌晨3時在恆春鎮恆南路段，發現嚴姓男子騎乘機車未戴安全帽，盤查時嚴的神色慌張，主動交出身上的「扁的鳳梨酥」，合計起出710餘公克毒品，以知名威士忌酒、鳳梨酥及撲克牌圖樣包裝，咖啡包內毒品經初步檢驗呈第2級、第3級毒品陽性反應。

恆春分局偵查隊最近執行網路巡邏時，發現有毒嫌利用網路社群媒體張貼販賣毒品訊息，經查訪蒐證後認有相當嫌疑，昨天緝獲在地的邱姓及李姓男子，查獲第3級毒品愷他命混合咖啡包共122包（毛重429公克）、第2級毒品甲基安非他命（毛重10公克）、毒品吸食器、手機，現金3萬餘元。

恆春警分局長林明波表示，毒品害人不淺，坊間常見毒販將毒品摻入咖啡包或偽裝成跳跳糖、果凍、奶茶包等各式食品，以規避警方查緝，或以色彩鮮豔之包裝引誘民眾施用，呼籲民眾不要因好奇心驅使就輕易嘗試。

屏東恆春警方網路巡邏緝獲122包「毒品咖啡包」，逮2名販毒男子。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春警方網路巡邏緝獲122包「毒品咖啡包」，逮2名販毒男子。記者潘欣中／翻攝

毒品 鳳梨酥 恆春

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