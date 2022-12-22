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男拒攔檢開車衝進市場 警朝車輛開槍查獲毒品

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

今天凌晨花蓮市一輛白色自小客車違規闖紅燈左轉拒檢，還加速逃逸到果菜市場內，仍被警方朝車輛開槍後被逮。圖／花蓮警分局提供
今天凌晨花蓮市一輛白色自小客車違規闖紅燈左轉拒檢，還加速逃逸到果菜市場內，仍被警方朝車輛開槍後被逮。圖／花蓮警分局提供
今天凌晨花蓮市有一輛白色自小客車闖紅燈左轉，花蓮警分局自強派出所員警攔檢，沒想到駕駛潘姓男子不但踩油門加速逃逸，還衝進果菜批發市場，警方趕緊擴音要市場攤商閃避，並朝自小客車車輪開槍，順利阻止併逮捕駕駛，從車上查獲二級毒品安非他命，未釀成傷亡。

凌晨4點多，市場已有許多攤商作業，潘男竟開車高速衝撞進果菜市場，許多攤商憤怒斥責「你這樣開進來，有多少人有危險知道嗎？」潘男被警方壓制在地還裝可憐，不斷推卸責任，有人把現場畫面上傳臉書，並感謝警員及時提醒得以閃避危險。

花蓮警分局指出，今天凌晨自強派出所巡邏員警在花蓮市中山路與國聯一路口，發現自小客違規紅燈左轉，上前攔查時，駕駛卻拒檢逃逸，開車衝進果菜批發市場內，甚至衝撞警車及其他車輛。

警方表示，擔心市場內與其他用路人遭受危害，沿途開警示燈及警報器，進入市場後開擴音器，要求駕駛停車受檢，提醒市場民眾注意安全。經制止駕駛仍不停下來，隨即朝車輛左後輪開一槍，順利阻止車輛繼續衝撞。

警方在潘姓男子身上查獲二級毒品安非他命，全案依妨害公務、毒品危害條例等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。警方指出，自強所員警用槍符合警械使用條例，有效阻止危害發生，保障民眾安全。

駕駛潘姓男子拒檢開車衝進果菜批發市場，警方趕緊擴音要市場攤商閃避。圖／花蓮警分局提供
駕駛潘姓男子拒檢開車衝進果菜批發市場，警方趕緊擴音要市場攤商閃避。圖／花蓮警分局提供

花蓮 毒品 妨害公務

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