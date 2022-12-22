濺血送醫！菜車擦撞鄰居機車 太平2女大打出手互告傷害
台中市太平區今天上午近8時發生葉姓菜商的協力廠商送貨車疑似擦撞吳姓女鄰居機車引口角，葉妻與吳女互拿掃把、擲細鐵條、石塊大打出手，現場血跡斑斑，雙雙受傷送醫，互告傷害，警依法偵辦。
據了解，39歲葉姓男子為蔬菜供應商，疑似因日前協力廠商送貨車停車時不慎擦撞42歲吳姓女鄰居的機車，吳女認為廠商未出面處理，頻頻詢問貨車司機要求處理，葉姓菜商夫妻上前調解，認為不該刁難司機，雙方遂起口角，葉妻與吳女大打出手。
台中市太平警分局太平派出所所長廖文雄說，這起2名女鄰居因口角大打出手案，導致葉妻雙手擦挫傷，吳女頭部挫傷，送醫後所幸無大礙。雙方互告傷害，警方將釐清案情始末，並依法偵辦。
太平警分局表示，民眾遇事應冷靜、理性處理，警方對於脫序行為絕不寬貸，以維護市民安心的生活環境。
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