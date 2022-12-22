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濺血送醫！菜車擦撞鄰居機車 太平2女大打出手互告傷害

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區葉姓菜商妻子因送貨車疑擦撞吳姓女鄰居機車口角、大打出手，現場血跡斑斑，雙雙受傷送醫，互告傷害。記者趙容萱／翻攝
台中市太平區葉姓菜商妻子因送貨車疑擦撞吳姓女鄰居機車口角、大打出手，現場血跡斑斑，雙雙受傷送醫，互告傷害。記者趙容萱／翻攝
台中市太平區今天上午近8時發生葉姓菜商的協力廠商送貨車疑似擦撞吳姓女鄰居機車引口角，葉妻與吳女互拿掃把、擲細鐵條、石塊大打出手，現場血跡斑斑，雙雙受傷送醫，互告傷害，警依法偵辦。

據了解，39歲葉姓男子為蔬菜供應商，疑似因日前協力廠商送貨車停車時不慎擦撞42歲吳姓女鄰居的機車，吳女認為廠商未出面處理，頻頻詢問貨車司機要求處理，葉姓菜商夫妻上前調解，認為不該刁難司機，雙方遂起口角，葉妻與吳女大打出手。

台中市太平警分局太平派出所所長廖文雄說，這起2名女鄰居因口角大打出手案，導致葉妻雙手擦挫傷，吳女頭部挫傷，送醫後所幸無大礙。雙方互告傷害，警方將釐清案情始末，並依法偵辦。

太平警分局表示，民眾遇事應冷靜、理性處理，警方對於脫序行為絕不寬貸，以維護市民安心的生活環境。

台中市太平區今天上午因葉姓菜商送貨車疑擦撞吳姓女鄰居機車大打出手，葉妻與吳女大打出手，現場血跡斑斑，雙雙受傷送醫，互告傷害。記者趙容萱／翻攝
台中市太平區今天上午因葉姓菜商送貨車疑擦撞吳姓女鄰居機車大打出手，葉妻與吳女大打出手，現場血跡斑斑，雙雙受傷送醫，互告傷害。記者趙容萱／翻攝
台中市太平區葉姓菜商妻子因送貨車疑擦撞吳姓女鄰居機車口角、大打出手，現場血跡斑斑，雙雙受傷送醫，互告傷害。記者趙容萱／翻攝
台中市太平區葉姓菜商妻子因送貨車疑擦撞吳姓女鄰居機車口角、大打出手，現場血跡斑斑，雙雙受傷送醫，互告傷害。記者趙容萱／翻攝
台中市太平區葉姓菜商妻子因送貨車疑擦撞吳姓女鄰居機車口角、大打出手，現場血跡斑斑，雙雙受傷送醫，互告傷害。記者趙容萱／翻攝
台中市太平區葉姓菜商妻子因送貨車疑擦撞吳姓女鄰居機車口角、大打出手，現場血跡斑斑，雙雙受傷送醫，互告傷害。記者趙容萱／翻攝

傷害罪

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