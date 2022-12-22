不爽前女友跟同學搞曖昧頻找碴 新北少年揪人「埋伏捅屁股」

蘇姓少年被分手，但不滿前女友跟國小同學梁姓男子搞曖昧，向友人廖姓男子訴苦，廖男幫忙出氣，8日跟蘇等3人持刀追殺，所幸警方及時獲報，逮捕送辦。沒想到事發才過13天，廖男昨天再跟蘇和另一名少年，持刀埋伏梁男住處一樓逾半小時，見他現身就猛捅他屁股，血濺一地，警方漏夜追緝，今天凌晨逮捕3人。

警方調查，廖男（21歲）跟蘇姓少年（17歲）等3人，8日晚上6點多，在梁男（18歲）住處附近堵人、持刀追砍，想把梁押上車談判，所幸梁及時躲進民宅內才沒被押走。警方獲報，循線追查可疑車輛，10分鐘內攔查廖等3人坐車，查獲武士刀1把、摺疊刀2把丶手銬丶球棒等證物，逮捕送辦。

廖男被逮時稱，聽朋友蘇姓少年訴苦，他說被分手後，前女友跟國小同學梁男搞曖昧，懷疑遭橫刀奪愛，才幫忙出氣、教訓對方；梁警詢時說，自己跟蘇已多年沒聯絡，很納悶對方連一句話都沒說，就直接叫人持刀追砍，直呼「一頭霧水」。

孰料廖男等人被逮仍不學乖，13天後，警方昨天早上7點多獲報，中正路211巷公寓一樓有刀傷案，發現傷者梁男屁股遭桶3刀，深度頗深，緊急送醫手術。梁男向員警說，正要搭爸爸的機車出門，上次尋仇的廖男等人突然出現，直接拿刀捅屁股，蘇姓少年則持辣椒水噴爸爸的臉，3人犯案後逃逸。

警方再度追緝鬧事的廖男等3人，循線釐清足跡，發現廖、蘇犯案後，機車雙載逃逸，而江姓少年（17歲）則另騎一輛機車離去，犯嫌狡猾，用口罩遮擋車牌，一度難以追緝，且還想從北部逃去花蓮，但怕錢不夠，又折返北市大同據點躲藏。警方今天凌晨1點多，持拘票攻堅逮捕3人。