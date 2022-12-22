影／車上放點鈔機、1日提領2百萬 詐欺車手被逮辯：沒領很多

陳姓男子前天在新北市板橋區因交通違規遭員警攔查，車上放點鈔機還涉嫌藏毒，一日提領近2百萬詐騙贓款，詐欺車手陳男還辯，「沒領很多。」警詢後昨後依詐欺、違反洗錢防制法及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

26歲陳姓男子前天下午在新北市板橋區北門街，因跨越機車停等區交通違規遭新北市保大員警攔查，員警詢問有無攜帶違禁品，陳男很阿莎力地把車內置物箱中的1包Ｋ他命以及藏在隨身包包內的1包安非他命交給員警，就在陳男打開隨身包包當下，眼尖的員警看到包包內居然有一大疊來源不明的金融卡，後座還放了一台點鈔機，原來陳男為了買毒品，不惜鋌而走險當詐騙集團的提款車手。

車上放點鈔還涉嫌藏毒，經員警追問，陳男竟然毫不掩飾，表示當天就提領195萬元詐騙贓款，詐欺車手陳男還辯稱，「沒領很多。」大膽囂張的態度令員警瞠目結舌，當場依法逮捕。

據了解，陳嫌因為缺錢買毒才會以身試險當詐騙車手，染上毒品的惡習花費龐大，天真的以為當車手就可以籌錢繼續買毒吸毒，詐騙集團以1天5千元為酬勞利用陳男擔任車手角色，只是陳男沒想到這麼快就遭到警方逮捕，酬勞領不到了，接下來還要面對司法審判；另外詐騙集團係以投資虛擬貨幣為由，用假投資的手法誘騙被害人匯款到人頭帳戶中，詐騙得手的錢再派車手到ATM取款。

新北保大表示，投資務必透過合法管道，勿輕信網友來路不明投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財警訊，小心求證仍為防詐不二法門，若有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

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