台南殺警兇嫌林信吾疑因不願移監 看守所內持原子筆企圖刺頸
犯下台南殺警案林信吾，11月18日疑因不願移監到台南監獄，拒絕離開台南看守所的舍房，還情緒失控持原子筆企圖戳頸部自殘。管理員上前壓制時，由於林強烈抵抗，導致林頭部撞到廁所女兒牆受傷，經送醫包紮無大礙。經所方開導、溝通後，林順利移到南監執行。
據了解，林信吾因從明德外役監脫逃後犯下殺警案，仍有另案尚未執行完的刑期。11月18日上午，台南看守所管理員準備將林移監至台南監獄執行時，沒想到林不願意被移監，拒絕離開舍房。當時，林的情緒相當不穩定，還一度失控拿起房舍內寫信用的原子筆，企圖刺頸部自殘。
管理員見狀及時壓制制止，但因林信吾極力反抗，雙方在拉扯中，林不小心撞到廁所的女兒牆致頭部受傷，管理員也立即將他送醫包紮，並無大礙。
台南看守所說，除依規定將此事回報台南地檢署，也積極與他開導、溝通後，林信吾的情緒才逐漸緩和，並接受移監執行，當天下午已順利移監到台南監獄。
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