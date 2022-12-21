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前主任月領5萬記帳卻是零 高虹安涉貪案再約談3人

台南殺警兇嫌林信吾疑因不願移監 看守所內持原子筆企圖刺頸

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

犯下台南殺警案林信吾，11月18日疑因不願移監到台南監獄，拒絕離開台南看守所的舍房，還情緒失控持原子筆企圖戳頸部自殘。管理員上前壓制時，由於林強烈抵抗，導致林頭部撞到廁所女兒牆受傷，經送醫包紮無大礙。經所方開導、溝通後，林順利移到南監執行。

據了解，林信吾因從明德外役監脫逃後犯下殺警案，仍有另案尚未執行完的刑期。11月18日上午，台南看守所管理員準備將林移監至台南監獄執行時，沒想到林不願意被移監，拒絕離開舍房。當時，林的情緒相當不穩定，還一度失控拿起房舍內寫信用的原子筆，企圖刺頸部自殘。

管理員見狀及時壓制制止，但因林信吾極力反抗，雙方在拉扯中，林不小心撞到廁所的女兒牆致頭部受傷，管理員也立即將他送醫包紮，並無大礙。

台南看守所說，除依規定將此事回報台南地檢署，也積極與他開導、溝通後，林信吾的情緒才逐漸緩和，並接受移監執行，當天下午已順利移監到台南監獄。

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發生在8月22日的台南雙警命案，圖為嫌犯林信吾隔天被捕時的情景。圖／本報資料照片
發生在8月22日的台南雙警命案，圖為嫌犯林信吾隔天被捕時的情景。圖／本報資料照片

台南 林信吾 殺警案 監獄

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