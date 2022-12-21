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影／淡水警分局防搶演練搶搭世足風潮 梅西球衣入鏡

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

又到歲末年終，新北市各警察分局陸續演練「金融機構防搶」勤務，淡水分局今年搶搭世足風潮，原想安排決賽2隊融入劇情，未料借不到法國隊球衣，最後只有阿根廷球衣入鏡，又不好意思讓冠軍隊扮搶匪，最後飾演到銀行辦事民眾。

淡水警分局今天的演練與華南銀行合作，安排2名歹徒持槍進入銀行，用力推開臨櫃民眾，一看見民眾穿著阿根廷國家隊球衣，甚至還有球王梅西的名字和背號，怒吼：「就是世足害我賭輸錢！」

接著轉身向行員大喊：「搶劫！把錢交出來」，一陣慌亂搜刮現金，突然警鈴聲大作，歹徒發現銀行已經透過連線報警，立刻衝出營業廳駕車逃逸。警方隨即通報線上警網攔截圍捕，沿途設置重重攔截點，最後運用優勢警力在八里區龍米路與鄰轄蘆洲警分局共同截獲搶匪，透過心戰喊話迫使歹徒棄械投降。

淡水分局長黃南山指出，歲末期間包括公司尾牙、年貨採買、年終獎金等現金流量頻繁，防搶演練目的讓金融機構和員警提高警覺、熟練通報與攔截圍捕作業流程。

而淡水地區的交通特性，無論朝北通往北海岸，或向南銜接北市與八里、五股等地，主要幹道僅靠台2線連結，圍捕歹徒只要迅速鎖定目標緊追，並自頭尾兩端往回設下重重攔截關卡，插翅難逃。此外，民眾若需提領大筆現金，可就近向轄區派出所申請護鈔服務。

警方模擬金融機構發生持槍搶案，迅速派員鑑識採證。圖／警方提供
警方模擬金融機構發生持槍搶案，迅速派員鑑識採證。圖／警方提供
淡水警分局的防搶演練攔截圍捕，最後與鄰轄蘆洲警分局共同截獲搶匪，迫使棄械投降。圖／警方提供
淡水警分局的防搶演練攔截圍捕，最後與鄰轄蘆洲警分局共同截獲搶匪，迫使棄械投降。圖／警方提供
淡水警分局今天舉行「金融機構防搶演練」，搶搭世足風潮，球王梅西的阿根廷國家隊球衣入鏡。圖／警方提供
淡水警分局今天舉行「金融機構防搶演練」，搶搭世足風潮，球王梅西的阿根廷國家隊球衣入鏡。圖／警方提供
淡水警分局在防搶演練中，於台2線幹道沿途設下重重攔截點。圖／警方提供
淡水警分局在防搶演練中，於台2線幹道沿途設下重重攔截點。圖／警方提供

淡水 搶劫

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