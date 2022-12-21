桃園性工作者22年前慘遭殺害 真兇被警帶到現場心虛認了：她嫌我太短

桃園市桃園區「大廟」景福宮附近22年前發生命案，一名從事性工作的潘姓女子慘遭3刀刺死，刑事局比對證物DNA發現一名邱姓男子涉有重嫌，和轄區桃園警分局組成專案小組重啟調查，近日持搜索票逮捕他；邱男起先否認，但被帶到案發地時改口坦承，稱是對方嫌自己「太短」才氣憤下手，詢後全案依殺人罪嫌送辦。

據了解，潘姓女子2000年7月17日被發現遭人殺害，身中3刀陳屍桃園區民權路42號旁小巷房內，當時現場留下許多物證，包括一根菸頭，警方蒐證後悉數保存，但受限當年檢驗技術，遲未破案，直到今年刑事局鑑識中心重新比對，才發現一根菸頭留有邱姓男子DNA，隨即與桃園分局組成專案小組重啟調查，並報請桃園地檢署指揮偵辦，持搜索票前往邱男住處逮人。

據悉，警方上門時，邱男起初辯稱不知情，不是自己做的，直到被帶到案發現場，疑似良心不安，才改口坦承，並供稱當時和潘女性交易結束後，兩人發生爭吵，對方嫌自己「太短」，他氣不過才持刀刺了3刀後逃逸。警方詢後依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。