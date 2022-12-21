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痛毆男大生之前曾砸車、打斷人下巴 台中「超跑惡煞」再判6月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量等人痛毆男大生，張遭羈押至今逾1年，上次開庭法官還爆出有人企圖影響醫院鑑定報告一事；未料張惹出這起風波前，又替朋友談判助陣共同拿球棒砸車、把被害人打到下巴骨折，法院以張敦量犯後賠對方16萬元和解有悔意，依妨害秩序罪判他6月，可上訴。

檢警調查，張敦量得知曾姓友人和另名江姓男子間因女友問題起糾紛，雙方去年9月4日凌晨在西屯區中平路、皇城街口談判，曾約張敦量、陳勁豪及周姓、謝姓友人到場助陣，結果一言不合兩派人馬就開打。

曾男和張敦量等6人拿球棒猛砸對方李姓男子的車，其中1人還用球棒伸進車窗亂揮，造成李下顎骨折、牙齒錯位，現場10多人大亂鬥經警方巡邏發現報案；由於全案雙方不提告或撤告，而曾男等8人犯妨害秩序部分已由另案判刑。

法院審理時，張敦量均坦承不諱，與其他參與鬥毆者證詞相符，並有警方調查、相關證物佐證。法院審酌，張等人犯罪時間短暫，案發為凌晨未波及旁人，危害程度與大規模集體鬥毆有別，且張也已經和被害人達成調解賠償16萬元，堪認有悔意。

由於張敦量再請求依刑法第59條情堪憫恕減刑，但法院認為，張和對方並不認識，僅因朋友之間有細故糾紛就危害社會安寧，不足以引起一般同情，審理後依犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上，下手實施強暴罪，判張敦量6月徒刑，得易科罰金。

張敦量因痛毆男大生案目前仍在羈押中。圖／報系資料照片
張敦量因痛毆男大生案目前仍在羈押中。圖／報系資料照片

鬥毆 骨折 瑪莎拉蒂

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