想「開源」…雲林菜販之子自學改造衝鋒槍 未獲利就被抓

台北市大同警分局日前獲報，雲林縣廖姓男子涉嫌持有毒品、槍支，專案小組調查後，近日持票搜索廖男住處，果然起獲毒品海洛因、安非他命、FM2及改造衝鋒槍彈，詢後依法送辦。

據悉，大同分局12月初接獲相關情資，由寧夏路派出所、延平派出所共組專案小組，經多次前往雲林縣西螺鄉蒐證，12月20日上午7時許持票上門搜索，當場在廖男住家2樓起獲改造MP5衝鋒槍1把、改槍零件1批及工具、子彈33枚，另查獲海洛因3包、安非他命3包、1顆FM2。

警方調查，廖男曾涉多起毒品案，平時幫忙家人賣菜度日；廖男落網後坦承犯行，稱就學時期曾就讀機械相關科系，近期上網購買模擬槍、自學改槍，想賣槍開闢收入，但尚未獲利就被抓，毒品部分是自用，否認販毒，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例將廖男移送雲林地檢署偵辦。