19歲單親爸養3歲兒 身藏110包毒法院3度減刑仍判1年
台中19歲程姓單親爸爸要扶養3歲小孩，卻經朋友介紹企圖販毒從每包賺200至300元差價，深夜要面交前遭警方盤查，當場起獲高達110包毒咖啡、安非它命，法院考量他自白、供出上游及自首3度減刑，程雖再求緩刑，但法院以他持毒意圖販賣嚴重破壞治安，依毒品罪判程1年，可上訴。
檢警調查，程男和彭姓同夥聯絡好買家並透過臉、IG議定價格及面交地點，程每次賣毒可獲得200元至300元的報酬，去年8月11日凌晨1點多程身上攜帶117包K他命、3包安非它命，結果開車行經西屯區經貿路、經貿一路被警方攔查。
台中第6分局當時巡邏時，發現程男因違規臨時停在紅線處，認為他形跡可疑上前盤查，經程男主動供述並同意搜索，當場在他車上右前座的1個背包內起獲110包毒品。
程男在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並有搜索扣得證物可佐。程並稱，自己像彭姓上游買毒打算販賣，2人談好1包毒品咖啡包價格600元，彼此對分1人拿300元，另賣1包K他命2300元，自己可抽200元；法院認為，程男主觀上確有販賣毒品營利意圖。
法院審酌，程男均自白坦承，依毒品危害防制條例第17條第2項予以減刑，且程男主動供出彭姓上游，就彭的住址、臉書及IG帳號及交易過程均詳細交代，而讓檢警依其供述查獲彭，依同條第1項減刑，且據警方搜索對話，認定程也主動告知持毒，再依刑法第62條自首減刑。
而程的辯護人也主張，程男犯後坦承、供出上手，犯後態度良好，且他僅19歲還有3歲小孩要扶養，還是單親爸爸，希望法院考量他年輕識淺，為賺取微薄差價觸犯重罪，求處緩刑。
法院認為，程男意圖販賣持有多達110包毒品，雖尚未售出，但其行為已嚴重危害社會秩序，對即將施用毒品者身心可能造成巨大傷害，還會嚴重破壞對方家庭，認為不宜宣告緩刑，依共同犯意圖販賣而持有第二級毒品而混合二種以上之毒品罪，判他1年。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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