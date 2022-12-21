檢警聯手改造槍械工廠 起獲大批槍械毒品
花蓮44歲范姓男子利用地處偏僻民宅，自行改造槍枝並持有毒品，經警方查獲非法改造槍械工廠，查扣大批槍枝、子彈及毒品等，現場儼然是一座小型兵工廠，全案詢後以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。
花蓮警分局表示，獲報具有改造槍械專長范姓犯嫌，在花蓮市國福社區某民宅改造槍械，並持有大量毒品。在花蓮地方檢察署指揮偵辦下，日前與高雄市政府警察局小港分局、刑事警察局偵八大隊，查獲非法改造槍械工廠，查扣大批改造槍枝、模擬槍、改造子彈成品、半成品、槍枝子彈零件等及大量安非他命毒品。
警方當場查獲具殺傷力改造非制式手槍4把、供改造所用模擬槍2把、滅音管2支、改造子彈成品、半成品、黑火藥、底火、撞針、空彈匣等槍支、子彈零件、改造槍械工具1批，安非他命毒品62包。
花蓮警分局呼籲，槍砲彈藥刀械管制條例修訂規範，模擬槍已納入管理處罰範疇，非經依法申請許可不能擅自持有，另持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，警方將持續查緝非法槍械，切勿心存僥倖非法持有、製造與販賣槍械，致身陷囹圄，追悔莫及。
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