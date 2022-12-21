民進黨「政二代」趙介佑詐騙又販毒 他二審與被害人和解換減刑

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，因與人組詐騙集團並販賣Ｋ他命，一審被依詐欺、毒品、組織犯罪條例等47罪判8年6月徒刑，案件上訴，因趙介佑與2名詐欺被害人和解，台灣高等法院將他2個詐欺罪各減刑1個月，其餘駁回上訴，另因趙和檢方均可上訴，故不定應執行刑。

趙介佑2014年加入民進黨，當時已是北聯幫新生代，爭議頻傳，他還因暴力討債犯行曝光而掀起「北投之亂」，讓民進黨遭諷黑道治國。趙去年7月被開除黨籍，父親趙映光、姑姑趙心瑜，先後請辭黨部評委召集人和執行長等黨職。

趙介佑2020年2月涉擄人勒贖案遭羈押，期間刑事局追查一起詐騙集團案，查出趙是犯罪集團「車手頭」，負責招攬小弟當車手領款，報請檢方偵查。

檢警去年4月搜索在趙介佑家中查獲Ｋ他命，認為趙有串供、滅證之虞，聲押禁見獲准，繼續查知趙受黑幫分子之邀，帶人加入詐欺、販毒集團，個人以微信群組指揮幫眾作案，遙控同夥協助盜領或販毒。

一審認為趙介佑參與犯罪集團分工，造成追查困難，且販賣Ｋ他命毒品，危害對國民身心健康危害不輕，趙曾想與被害人和解，但被害人不願出面，審酌他在房地產公司擔任董事長特助、月收入6萬元等，量處8年6月徒刑。

趙介佑和檢察官皆上訴，趙介佑對犯罪事實沒有意見，但表示因毒癮很重，每天要吸1萬元毒品，為了取得毒品而販毒，每次只賣1、2公克而已，認為一審判太重；檢察官上訴則認為「量刑過輕」。

本案高院原定12月7日宣判，但審判長稱因被告人數有6人、案件繁雜，為保障被告權益、顧及書類製作時程，裁定延長至今天上午11時宣判。然而，趙介佑爭議不只一樁，服替代役期間擅離職役172小時，台北地院去年11月判他3月得易科罰金之刑。

另外，趙介佑也與人組討債集團，多次拘禁、毆打被害人，甚至潑糞，被依組織犯罪條例判2年徒刑定讞，現正服刑中。此外，趙去年和朋友為50萬賭債和裸照糾紛，拘禁施暴被害人致橫紋肌溶解症，士林地院也依剝奪他人行動自由罪判1年徒刑。