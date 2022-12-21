快訊

資本額僅5萬公司包離岸風電業務 王國材：是王美花直接溝通的案子

台積電明年首季營收恐跌谷底 魏哲家揭業者不知道的錢景

軍事科技的燙手山芋：人工智慧恐引發第三次世界大戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨「政二代」趙介佑詐騙又販毒 他二審與被害人和解換減刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，因與人組詐騙集團並販賣Ｋ他命，一審被依詐欺毒品、組織犯罪條例等47罪判8年6月徒刑，案件上訴，因趙介佑與2名詐欺被害人和解，台灣高等法院將他2個詐欺罪各減刑1個月，其餘駁回上訴，另因趙和檢方均可上訴，故不定應執行刑。

趙介佑2014年加入民進黨，當時已是北聯幫新生代，爭議頻傳，他還因暴力討債犯行曝光而掀起「北投之亂」，讓民進黨遭諷黑道治國。趙去年7月被開除黨籍，父親趙映光、姑姑趙心瑜，先後請辭黨部評委召集人和執行長等黨職。

趙介佑2020年2月涉擄人勒贖案遭羈押，期間刑事局追查一起詐騙集團案，查出趙是犯罪集團「車手頭」，負責招攬小弟當車手領款，報請檢方偵查。

檢警去年4月搜索在趙介佑家中查獲Ｋ他命，認為趙有串供、滅證之虞，聲押禁見獲准，繼續查知趙受黑幫分子之邀，帶人加入詐欺、販毒集團，個人以微信群組指揮幫眾作案，遙控同夥協助盜領或販毒。

一審認為趙介佑參與犯罪集團分工，造成追查困難，且販賣Ｋ他命毒品，危害對國民身心健康危害不輕，趙曾想與被害人和解，但被害人不願出面，審酌他在房地產公司擔任董事長特助、月收入6萬元等，量處8年6月徒刑。

趙介佑和檢察官皆上訴，趙介佑對犯罪事實沒有意見，但表示因毒癮很重，每天要吸1萬元毒品，為了取得毒品而販毒，每次只賣1、2公克而已，認為一審判太重；檢察官上訴則認為「量刑過輕」。

本案高院原定12月7日宣判，但審判長稱因被告人數有6人、案件繁雜，為保障被告權益、顧及書類製作時程，裁定延長至今天上午11時宣判。然而，趙介佑爭議不只一樁，服替代役期間擅離職役172小時，台北地院去年11月判他3月得易科罰金之刑。

另外，趙介佑也與人組討債集團，多次拘禁、毆打被害人，甚至潑糞，被依組織犯罪條例判2年徒刑定讞，現正服刑中。此外，趙去年和朋友為50萬賭債和裸照糾紛，拘禁施暴被害人致橫紋肌溶解症，士林地院也依剝奪他人行動自由罪判1年徒刑。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，因與人組詐騙集團並販賣Ｋ他命，一審被依詐欺、毒品、組織犯罪條例罪判8年6月徒刑，案件上訴，二審今天宣判。圖／取自趙介佑臉書
民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，因與人組詐騙集團並販賣Ｋ他命，一審被依詐欺、毒品、組織犯罪條例罪判8年6月徒刑，案件上訴，二審今天宣判。圖／取自趙介佑臉書
民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，因與人組詐騙集團並販賣Ｋ他命，一審被依詐欺、毒品、組織犯罪條例罪判8年6月徒刑，案件上訴，二審今天宣判。圖／聯合報系資料照片
民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，因與人組詐騙集團並販賣Ｋ他命，一審被依詐欺、毒品、組織犯罪條例罪判8年6月徒刑，案件上訴，二審今天宣判。圖／聯合報系資料照片

趙介佑 毒品 詐欺

延伸閱讀

朱立倫嗆民進黨選舉輸不起 濫用司法變民主奧步黨

殺死84歲老爸肢解分屍丟排水溝 他「想保護母親」二審仍判19年

把5歲童丟給泥醉女友鬧人命 苗栗男一審無罪二審逆轉

才建議蔡總統當太上皇 蔡啟芳再點名「頭號戰犯」是柯建銘

相關新聞

民進黨「政二代」趙介佑詐騙又販毒 他二審與被害人和解換減刑

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，因與人組詐騙集團並販賣Ｋ他命，一審被依詐欺、毒品、組織犯罪條例等47罪判...

狠母沒按時餵奶害3月大嬰兒只剩2400克 法院判關2年10月定讞

陳姓女子3年前未按時哺餵剛生下的小孩，只有在嬰兒哭醒時才餵食，造成3個月大嬰兒卻僅2400克，比出生的體重還輕，並因營養...

南市議員吳通龍服務處排除槍擊 警提出這些原因

台南市議員吳通龍六甲服務處訛傳槍擊案引起外界關注，警方昨深夜已第一時間排除，上午進一步指出，經比對玻璃「破洞」是破裂狀無...

台中大學生宵夜吃海底撈 電梯遇煞遭毆！警抓4人

台中市大遠百在今天凌晨發生糾紛案件，警方獲報到場，發現現場有11人，其中7人是大學生、4人是社會人士，而7名大學生中有2...

高雄男凌晨飆速被攔查 搜出這包辯「姐姐給的錢」...打開藏毒!

高雄約41歲王姓男子，日前凌晨騎車在路上左顧右盼，行為鬼祟，被巡邏警攔下，搜出身上海洛因1包、安非他命1包。王男起初還想...

正副議長選情詭譎 南市議員吳通龍服務處遭訛傳槍擊

台南市議員吳通龍服務處後方玻璃，昨凌晨傳出新增一處破洞，地方傳聞是遭鋼珠彈射穿，由於正值南市正副議長改選選情詭譎，消息傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。