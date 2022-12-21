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狠母沒按時餵奶害3月大嬰兒只剩2400克 法院判關2年10月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓女子3年前未按時哺餵剛生下的小孩，只有在嬰兒哭醒時才餵食，造成3個月大嬰兒卻僅2400克，比出生的體重還輕，並因營養不足、腦部缺氧，出現癲癇、軟喉症，至今仍臥床無法翻身、言語，最高法院依對未滿18歲之人施以凌虐致重傷罪，判陳女2年10月徒刑定讞。

陳女已生育過2名子女，2019年7月再產下第三胎，卻沒有按時餵養，只有在小孩哭醒時才有餵配方奶、米漿等，導致出生時超過2900克的嬰兒，長期飢餓、營養不良，3個月大僅剩2400克。

陳女2019年10月13日上午8時許，發現嬰兒被棉被蓋住口鼻，臉色有異，立刻將小孩送醫，仍因營養不足、腦部缺氧，嬰兒出現癲癇、軟喉症症狀，經過長期治療、復健，至今年仍臥床，無法自行翻身、言語、發展遲緩、吞嚥及口腔功能異常。

陳女否認犯行，供稱迫於經濟壓力，自己也營養不足沒有充足奶水，加上欠缺育兒觀念和經驗，不得已才未能提供小孩足夠食物，且她察覺小孩異狀立即送醫，沒有凌虐的主觀犯意。

法院認為陳女已經生養三胎，已有育兒經驗，卻僅在嬰兒哭醒時給予食物，且陳女領有生育補助金、國民年金、緊急生活扶助、愛心福利卡等社政資源，卻未妥適用在育兒照顧上，反而接觸毒品、玩網路遊戲。

台灣高等法院二審認為依照案發時警方拍攝的照片，陳女體態正常，沒有營養不良的清瘦跡象，認為陳女雖消極餵食小孩，但見嬰兒有異狀仍自行抱往警局求助，仍可見愛護之情，依法酌減刑度，依對於未滿18歲之人施以凌虐致重傷罪判刑2年10月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

示意圖／ingimage
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嬰兒 生育補助 毒品

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