南市議員吳通龍服務處排除槍擊 警提出這些原因

台南市議員吳通龍六甲服務處訛傳槍擊案引起外界關注，警方昨深夜已第一時間排除，上午進一步指出，經比對玻璃「破洞」是破裂狀無一般子彈穿透同心圓樣態，且玻璃後方木板也無任何彈著點，且現場鉛銅試劑檢驗火藥成分呈現陰性，因此排除槍擊。

吳通龍服務處後方相連水族工廠，外界傳出「槍擊」位置，就在廠區後方挑高通往2樓樓梯上緣，警方上午大陣仗進一步說明。

曾任市警局鑑識中心主任的麻豆警分局林中興說，業者是昨凌晨0時26分經保全告知警報器響起，上午9點多向警方報案，檢視附近監視器畫面，未有可疑車輛逗留或下車，同時現場也未發現彈頭，林中興表示，吳通龍也向警方說，未與人結怨。