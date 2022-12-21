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台中大學生宵夜吃海底撈 電梯遇煞遭毆！警抓4人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市大遠百在今天凌晨發生糾紛案件，警方獲報到場，發現現場有11人，其中7人是大學生、4人是社會人士，而7名大學生中有2名學生遭打傷，據查，大學生是今天凌晨到大遠百海底撈吃火鍋，結束後與馮男等4人同搭電梯，因細故起口角，出電梯後才引發糾紛，全案已由警方帶回調查。

據查，中部知名大學的翁姓大學生（22歲）等7人，在今天凌晨相約到大遠百的海底撈吃火鍋，凌晨3時許，翁搭乘電梯要離開時，與馮姓男子（33歲）等4人搭乘同部電梯，搭乘電梯期間，因不明原因起口角，眾人出電梯後，馮一方涉嫌動手打人，造成2名大學生受傷。

現場保全發現後，也趕緊制止報警，警方到場時，翁姓大學生等人已前往就醫，警方到場用辣椒水制止馮等人的脫序行為，帶回詢問，全案將依聚眾鬥毆、傷害等罪，移送台中地檢署偵辦。

第六警分局長蔡元戎強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，同時呼籲民眾，聚餐飲酒切勿酒後鬧事或駕車，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，維護市民安心的生活環境。

台中市翁姓大學生今天凌晨吃火鍋後，搭乘百貨公司電梯，與馮男等人口角被打傷，學校教官到場關心。記者陳宏睿／攝影
台中市翁姓大學生今天凌晨吃火鍋後，搭乘百貨公司電梯，與馮男等人口角被打傷，學校教官到場關心。記者陳宏睿／攝影

大學生 電梯 火鍋

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