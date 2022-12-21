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高雄男凌晨飆速被攔查 搜出這包辯「姐姐給的錢」...打開藏毒!
高雄約41歲王姓男子，日前凌晨騎車在路上左顧右盼，行為鬼祟，被巡邏警攔下，搜出身上海洛因1包、安非他命1包。王男起初還想矇騙員警，但因過於心虛，沒多久就向員警坦承。經核對身分，王男有毒品前科，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。
仁武分局大華派出所員警17日凌晨3時許，巡邏行經鳥松區公園路，看見前方王男騎車，不時左顧右盼，且車速很快，認為王男行為可疑，隨即上前攔查。
警方在王男身上找到一個信封袋，王男供稱「這是我姐給我的錢」，但警方打開看，發現袋內除了零錢，還有2包以紙張包覆的物品，詢問王男，王仍試圖開脫，說「這個我真的不知道」，但因物證確鑿，王後來即向警方坦承是毒品。
警方拆開包裝，經檢驗1包是二級毒品安非他命（0.86公克），另1包是一級毒品海洛因（0.78公克）。經核對身分，王男有毒品前科，警方現場立即將他上銬逮捕，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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