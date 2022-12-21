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正副議長選情詭譎 南市議員吳通龍服務處遭訛傳槍擊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市議員吳通龍服務處後方玻璃，昨凌晨傳出新增一處破洞，地方傳聞是遭鋼珠彈射穿，由於正值南市正副議長改選選情詭譎，消息傳出引起外界關注，警方與吳通龍都緊急澄清非槍擊案。

吳通龍服務處位於線南市六甲區市道174上，服務處屋後一處玻璃窗，昨凌晨零時不明原因碎裂長約2公分，一時間警報器大響，經保全人員發現緊急通知吳，警方獲報也趕來採證，現場並未採擷到殘留的火藥等成分，孔徑也比一般鋼珠彈大了1倍，初步排除槍擊。由於服務處後方即農田，不排除是民眾持彈弓射獵鳥時不慎打中玻璃，全案仍待釐清。

據知，發生此突發事件時，服務處屋內無人，也非吳通龍住處，警方為求慎重，已加強巡邏因應。

吳的友人說，南市正副議長改選在即，近日藍綠又鬧得滿城風雨，選情弔詭，此刻發生此事件，風聲鶴唳當下，也讓外界過多聯想。

南市議員吳通龍服務處玻璃窗毀損遭訛傳， 警及吳服務處回應非槍擊。圖 ／讀者提供
南市議員吳通龍服務處玻璃窗毀損遭訛傳， 警及吳服務處回應非槍擊。圖 ／讀者提供

槍擊 議員

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