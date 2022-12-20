影／笨匪搶銀樓 車牌只遮1碼...旋即落網

桃園市中壢區新生路昨晚發生銀樓搶案，39歲田姓男子走進一家銀樓，佯稱購買金飾挑選，趁店員疏忽，將櫃檯金飾把玩搶奪逃走，騎乘遮蔽車牌一個數字的機車逃逸，警方調閱監視器追查4小時，今天凌晨到平鎮田男住家逮人，田男竟施用海洛英毒品慶功，警方帶回偵辦，依搶奪、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方表示，田姓男子吸食毒品缺錢花用，昨晚頭戴銀色安全帽、身穿軍綠色外套、黑色長褲，走進中壢新生路一家銀樓，佯裝購買金飾挑選，向店員稱要買兩條金項鍊，趁機搶奪金飾逃走，騎乘機車刻意遮蔽車牌其中一個數字逃逸，誤以為天衣無縫。

警方據報成立專案小組發現搶嫌遮機車號不全，漏夜比對大量路口監視器追查嫌犯，鎖定家住平鎮區的田男涉嫌，警方立即前往田男住處逮人，騙出田男開門，見田男竟在施用海洛英慶功，逃逸4小時後逮捕到案，屋內查獲金項鍊2條、價值約4萬9千元，並查扣海洛英1包，田男坦缺錢花用犯案。