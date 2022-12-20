毒犯自學做詐團 竹市警清源專案逮8條通犯嫌

新竹市簡姓藥頭因犯下毒品罪遭通緝，逃亡期間缺錢花用，竟轉行自學做詐騙，先指使同夥收購人頭帳戶，再假借販賣虛擬寶物吸引被害人上當，僅用一支手機就成功詐得數十萬元；新竹市警二分局上周執行清源2.0專案，經多日埋伏跟監，在竹縣一間旅館內查獲簡與同夥及毒品，警詢後依詐欺、毒品等罪嫌解送歸案。

警方說，簡男通緝逃亡期間在新竹縣山區賣毒，為籌措逃亡生活費，將歪腦筋動到網路詐騙，簡不採傳統收簿方式，而是找同夥透過網路大量收購一卡通、愛金卡、街口支付等第三方支付帳號作為人頭戶，之後再到網路遊戲社團、論壇刊登販賣虛擬寶物，吸引被害人注意購買，等對方匯款就不予聯繫。

警方獲報展開調查，發現簡男與同夥共兩人在新竹縣市各大旅社投宿，將旅社房間當成行動詐騙機房，為設下斷點躲避警方查緝，簡除了不斷變換住宿旅館外，有時還會一次租下兩個房間，混淆其行蹤。

警方執行清源2.0專案，清查並針對轄內旅宿業布建，掌握簡男犯罪情資，經跟監埋伏，上周在竹縣一間旅館破門逮人，當場查獲正在用手機行騙的簡男與同夥。