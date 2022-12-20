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加拿大進口怪手走私槍毒 車底撬開藏4500萬元大麻磚

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，刑事局會同海關在台中港檢查搜出市值4千5百萬元的29公斤大麻磚及3枝制式短槍、長槍零件、彈匣，拘提報關進口及收貨的張姓、王姓男子依毒品罪、槍砲彈藥刀械管制條例移送，檢方均聲押禁見獲准。

警方調查，70歲張姓男子在彰化縣花壇鄉經營工程公司，從事怪手買賣，本月3日從加拿大進口5.5、1.7噸怪手各1台到台中港。刑事局偵三大隊第三隊事先接獲情資，因怪手厚實，X光掃描不易，會同海關拆卸檢查。

幹員卸下螺絲，在小怪手電機處發現大麻，又從大怪手電機處發現長槍零件，觀察大怪手車底有焊接、新上漆跡象，敲打傳出「空心」聲，以鐵鎚破壞發現車底部分挖空，藏大批槍毒。

警方起獲大麻磚80塊共29.8公斤、大麻花859克、大麻膏142克、大麻糖果123包共3.2公斤、大麻電子菸油192枝、大麻電子菸彈92枝及大麻電子菸加熱器42枝。槍彈部分，查獲克拉克19X手槍2枝、SCCY CPX-1手槍1枝、以色列製步槍槍管及槍機各3枝、加拿大製霰彈槍槍管1枝、長槍彈匣33個及彈鼓6個。

貨運公司14日將怪手送至彰化市一處怪手修理廠，警方跟監拘提收貨的股東兼修理師傅55歲王姓男子，同步赴張的彰化住處拘提。張否認進口怪手，王稱僅負責維修，對槍毒不知情。

警方說，以往曾在大型機具查獲毒品走私，少見以怪手夾藏，國內怪手多從大陸、日本進口，但加拿大是大麻、槍枝合法化國家，經查張無重大刑案紀錄，王沒有前科，研判幕後集團掌握加國槍毒管道，利用兩人當人頭。

警政署長黃明昭今上午赴刑事局了解案情說，跨境毒品案與黑道相關，強力掃毒就是打擊黑道，斬斷經濟命脈，一定要刨根溯源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，刑事局會同海關在台中港檢查搜出市值4千5百萬元的29公斤大麻磚及3枝制式短槍、長槍零件、彈匣。記者李奕昕／攝影
槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，刑事局會同海關在台中港檢查搜出市值4千5百萬元的29公斤大麻磚及3枝制式短槍、長槍零件、彈匣。記者李奕昕／攝影
槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，刑事局會同海關在台中港檢查搜出市值4千5百萬元的29公斤大麻磚及3枝制式短槍、長槍零件、彈匣。記者李奕昕／攝影
槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，刑事局會同海關在台中港檢查搜出市值4千5百萬元的29公斤大麻磚及3枝制式短槍、長槍零件、彈匣。記者李奕昕／攝影
槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，刑事局會同海關在台中港檢查搜出市值4千5百萬元的29公斤大麻磚及3枝制式短槍、長槍零件、彈匣。記者李奕昕／翻攝
槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，刑事局會同海關在台中港檢查搜出市值4千5百萬元的29公斤大麻磚及3枝制式短槍、長槍零件、彈匣。記者李奕昕／翻攝
槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，刑事局會同海關在台中港檢查搜出市值4千5百萬元的29公斤大麻磚及3枝制式短槍、長槍零件、彈匣。記者李奕昕／攝影
槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，刑事局會同海關在台中港檢查搜出市值4千5百萬元的29公斤大麻磚及3枝制式短槍、長槍零件、彈匣。記者李奕昕／攝影
槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，警政署長黃明昭（中）今赴刑事局了解案情。記者李奕昕／攝影
槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，警政署長黃明昭（中）今赴刑事局了解案情。記者李奕昕／攝影
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槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，警政署長黃明昭（中）今赴刑事局了解案情。記者李奕昕／攝影
槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，警政署長黃明昭（中）今赴刑事局了解案情。記者李奕昕／攝影
槍毒走私集團從加拿大海運輸入兩台怪手，在車底及電機處夾藏大麻及槍彈，刑事局會同海關在台中港檢查搜出市值4千5百萬元的29公斤大麻磚及3枝制式短槍、長槍零件、彈匣。記者李奕昕／攝影
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