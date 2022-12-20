快訊

民進黨敗選檢討「錯不在我」 挨批「2024大選要一路玩到掛？」

小米為4字傳裁員逾5千人！員工曝：遣散費比年終更優…一文看小米怎麼了

夫瞞兩段婚騙交往 還想「一日雙婚」 她出招成功撤銷婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／投資比特幣掉詐團陷阱、警逮兩車手 意外查獲大藥頭

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。警詢後依違反詐欺、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大科偵隊今年5月中接獲多名被害人報案，詐騙集團先以協助帶投資獲利等話術慫恿被害人加入虛擬貨幣網站「MyKeyCoin」，接續以話術使被害人匯款至指定帳戶，再輾轉匯入第四層人頭帳號後，由詐團車手楊姓男子（53歲）及吳姓女車手（44歲）依詐團上游指示領出。

新北市刑大科技犯罪偵查隊分析詐騙案件，詐騙集團利用虛擬貨幣平臺作為洗錢的溫床，利用人頭帳戶層層轉匯來拖延警方追查，受害者因誤信虛擬貨幣高獲利，將老本投入卻血本無歸，全案經科偵隊蒐證完竣，今年12月初持搜索票查獲楊姓、吳姓女車手到案，並扣得電子磅秤、黑莓卡11張、手機6支、犯案用銀行存摺1本、虛擬貨幣說明書5張、贓款40萬8900元，及K他命等毒品共500多公克。

警方溯源查出毒品為吳女同居男友張姓男子（56歲）所有，警詢後依違反詐欺、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方表示，為展現政府維護治安之決心，營造安居樂業之生活環境，將持續對詐欺集團強力掃蕩，另呼籲民眾在網路投資前先行求證，避免落入詐騙圈套，若民眾有受騙情形，請儘快向警方報案。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝
投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝
投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝
投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝
投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝
投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝
投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝
投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝
投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝
投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝
投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝
投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。記者王長鼎／翻攝

延伸閱讀

外籍詐團假藉讀心術涉騙錢 南港警逮3嫌送辦

警盤查林森北路違規停車男 逮獲腰際藏改造槍枝、毒品

過年前貸款需求增 小心淪詐團人頭戶及領款車手

新北警ATM巡簽逮19歲詐團車手 他南投北上領錢...酬勞2千

相關新聞

影／投資比特幣掉詐團陷阱 警逮兩車手 意外查獲大藥頭

投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。警詢後依違反詐欺、毒...

菲力國王開槍嫌今羈押 被影射藏鏡人貼警照：回國通知

彰化縣詹姓男子前天持長槍，到台中電子遊藝場「菲力國王」前掃射11槍，事後向台南白河分局投案，檢方昨晚漏夜訊問後，以有逃亡...

藉故慶生約男外出痛毆逼吐錢 雙北3男2女落網送辦

台北市警方日前獲報，超商內有男子受傷需協助，介入發現是林姓男子等5人因債務糾紛拘禁被害人，持棍毆打、搶走被害人財物，專案...

5年改革後「春安」回歸 警署不怕績效亂象死灰復燃？

「春安工作」是早年全國警察的年度大戲，列治安、交通、為民服務3大重點，後因績效評核壓力產生養案、勤休不正常等亂象，警政署5年前取消「春安」，更名「加強重要節日安全維護工作」，並持續簡化評核及縮短期程，基層普遍認為是有感「改革」。

春安復辟引反彈 黃明昭：加強打詐

立法院內政委員會昨續審查警政署明年總預算，針對警察風紀案頻傳，多名立委認為警政署要警惕，協商後減列一百萬元；另有立委質疑...

嫌二手車難開要求退費被拒 惡煞軟禁車行業務仍在逃

新北市陳姓男子日前向中古車行業務劉男購買2輛二手車，花了18萬元，事後稱「車況不佳」，傳訊要求協商退費，甚至說「你給我花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。