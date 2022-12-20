影／投資比特幣掉詐團陷阱、警逮兩車手 意外查獲大藥頭

投資比特幣掉詐團陷阱，新北刑大警方日前逮詐團兩名車手，意外查獲大藥頭張姓男子，查扣500多公克毒品。警詢後依違反詐欺、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大科偵隊今年5月中接獲多名被害人報案，詐騙集團先以協助帶投資獲利等話術慫恿被害人加入虛擬貨幣網站「MyKeyCoin」，接續以話術使被害人匯款至指定帳戶，再輾轉匯入第四層人頭帳號後，由詐團車手楊姓男子（53歲）及吳姓女車手（44歲）依詐團上游指示領出。

新北市刑大科技犯罪偵查隊分析詐騙案件，詐騙集團利用虛擬貨幣平臺作為洗錢的溫床，利用人頭帳戶層層轉匯來拖延警方追查，受害者因誤信虛擬貨幣高獲利，將老本投入卻血本無歸，全案經科偵隊蒐證完竣，今年12月初持搜索票查獲楊姓、吳姓女車手到案，並扣得電子磅秤、黑莓卡11張、手機6支、犯案用銀行存摺1本、虛擬貨幣說明書5張、贓款40萬8900元，及K他命等毒品共500多公克。

警方溯源查出毒品為吳女同居男友張姓男子（56歲）所有，警詢後依違反詐欺、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方表示，為展現政府維護治安之決心，營造安居樂業之生活環境，將持續對詐欺集團強力掃蕩，另呼籲民眾在網路投資前先行求證，避免落入詐騙圈套，若民眾有受騙情形，請儘快向警方報案。