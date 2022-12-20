菲力國王開槍嫌今羈押 被影射藏鏡人貼警照：回國通知

彰化縣詹姓男子前天持長槍，到台中電子遊藝場「菲力國王」前掃射11槍，事後向台南白河分局投案，檢方昨晚漏夜訊問後，以有逃亡之虞，今天凌晨向台中地院聲押獲准，而被影射唆使的台南程姓賭客，則貼一張警方到七期住家詢問的相片，強調沒唆使，還說回國主動通知警方。

台中地檢署表示，全案昨天深夜由檢察官訊問後，認為詹男涉犯殺人未遂、傷害、毀損、槍砲等罪，而且有逃亡、勾串共犯、滅證之虞，今天凌晨向台中地院聲押獲准。

彰化縣詹姓男子前天下午2時許，持自動突擊步槍M4A1，前往台中市知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，案發2小時到台南市白河警分局投案，繳出長槍、百發子彈，昨天移送檢方訊問後，今天凌晨聲押獲准，據查，詹否認有人唆使，辯稱「替朋友出氣」。

前天槍響後，道上傳聞恐怕與近月台南白河程姓賭客，指控在台中被詐賭上千萬元有關，還提到業者有意以百萬紅包化解衝突，但被其拒絕，程連日來在臉書、IG、抖音都有發表言論，甚至提到已跟業者「打死結」，但並未提到有糾紛的業者是誰？警方正試圖清查關聯性。

但程姓賭客在當天槍響後，不只張貼相關新聞，事後因有媒體報導程在近月間在臉書等平台的言論，影射程是幕後唆使者時，程昨天張貼新聞連結澄清，否認涉案，要媒體「別張冠李戴」。

程男後來疑似又在臉書等網路平台，張貼僅友人能看到的限時動態，其中照片就是警方前往他位於七期豪宅大廳查詢的大廳監視器影像，還提到某分局人員持公文前往他的住家。

他強調，臉書、IG、抖音等平台的發文，都沒有指涉任何對象，嚴苛點解釋，也不應該算是「恐嚇公共危安罪」，他是在國外考察生意，不是外界臆測製造不在場證明。

貼文也提到，如果有必要，他回國時會撥電話給分局，告知何時入境、班機時間，全力配合警方製作筆錄，「體諒您們分局壓力」，文末也再度強調「我沒罪，沒教唆，沒人證」。