進口怪手夾藏大量槍毒 檢警關攜手攔截逮2嫌

刑事局破獲罕見以進口怪手夾藏大量槍毒案，並於車底和電機處搜出市價約新台幣4500萬元毒品和上百萬元槍枝，循線追查、拘提涉案的進口公司負責人張男和共犯王男送辦。

警政署刑事局今天舉行「檢警關合作攔截 破獲怪手夾藏槍毒」記者會，署長黃明昭到場視察成果。

黃明昭表示，檢警關攜手合作成功破獲跨國走私大麻磚、長短槍貨櫃案，在海量進口貨櫃中找出可疑目標，實屬不易，並指這些跨境毒品案幕後多和黑幫息息相關，強力掃毒就是斬斷其經濟命脈，警政署將持續滾動式調整掃毒策略，務必刨根溯源，遏止毒品氾濫。

刑事局偵查第三大隊大隊長張文源說明案情，今年10月接獲情資指國內某犯罪集團企圖以怪手夾藏大批槍枝及大麻闖關入境，隨即組成專案小組深入追查，並報請台中地檢署及桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

經由檢舉情資進行大數據分析後，發現自加拿大進口怪手且位於彰化縣的一間工程有限公司極為可疑，便向關務署密報。

專案小組於12月3日會同財政部關務署台中關共同查驗，在進口的兩台怪手車底及電機處查獲夾藏的大量槍毒，包括大麻磚80塊（總毛重29公斤847公克）、大麻花（859公克）、大麻膏（142公克）、大麻糖果123包（毛重3206公克）、大麻電子煙192支、大麻電子煙彈92支、大麻煙加熱器42支，總市價約4500萬元。

以及克拉克制式短槍2支、SCCY制式短槍1支、3支長槍主要組成零件、1支霰彈槍主要組成零件、長槍彈匣33個和擴充彈匣6個，市價逾上百萬元。

專案小組後續再前往桃園、台中及彰化密集跟蒐，見時機成熟於12月14日持拘票和搜索票強力攻堅集團據點，分別於彰化縣彰化市逮捕正在卸貨的共犯、怪手修理廠股東55歲王男，並同步於彰化縣花壇鄉拘提有毀損和竊盜等前科的進口公司負責人70歲張男。

兩人到案後都矢口否認犯行，經查也無涉黑幫背景，全案詢後依涉犯毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例解送中檢偵辦，兩嫌都裁定羈押禁見，警方將持續溯源斷根。

刑事局呼籲民眾勇於檢舉毒品，依防制毒品危害獎懲辦法第6條規定，毒品檢舉獎金最高可達1000萬元，且會給予檢舉人保密身分，檢舉走私專線電話（02）27567252、27673390。