藉故慶生約男外出痛毆逼吐錢 雙北3男2女落網送辦
台北市警方日前獲報，超商內有男子受傷需協助，介入發現是林姓男子等5人因債務糾紛拘禁被害人，持棍毆打、搶走被害人財物，專案小組循線追查，近日將涉案5人拘捕到案，依法送辦。
警方調查，被害男子年約39歲，因先前與41歲林男等人有債務糾紛，林等5人12月11日深夜藉故為被害男子慶生，將其約至台北市大同區一家旅館後，稱男子欠款10餘萬元，逼迫交出銀行存摺、身分證件等物抵債，男子欲反抗，林等人就持甩棍痛毆男子，致其頭部、四肢受傷，隨身物品、手機及現金2000餘元皆被搶走。
據悉，被害男子遭虐後趁著犯嫌不注意，奪門逃出旅館，躲進大同區太原路上超商求救，員警獲報到場，據報查看旅館房間，發現犯嫌皆已離場，但現場留有毒品安非他命殘渣袋及吸食器。
專案人員調閱相關監視器畫面追查犯嫌行蹤，12月15日兵分多路前往新北市板橋區、台北市萬華區等處查緝，將林男等3男2女拘捕到案，起獲安非他命3包、西瓜刀1把，全案依傷害、恐嚇、妨害自由、組織犯罪、毒品等罪嫌將5人送辦。
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