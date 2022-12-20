藉故慶生約男外出痛毆逼吐錢 雙北3男2女落網送辦

台北市警方日前獲報，超商內有男子受傷需協助，介入發現是林姓男子等5人因債務糾紛拘禁被害人，持棍毆打、搶走被害人財物，專案小組循線追查，近日將涉案5人拘捕到案，依法送辦。

警方調查，被害男子年約39歲，因先前與41歲林男等人有債務糾紛，林等5人12月11日深夜藉故為被害男子慶生，將其約至台北市大同區一家旅館後，稱男子欠款10餘萬元，逼迫交出銀行存摺、身分證件等物抵債，男子欲反抗，林等人就持甩棍痛毆男子，致其頭部、四肢受傷，隨身物品、手機及現金2000餘元皆被搶走。

據悉，被害男子遭虐後趁著犯嫌不注意，奪門逃出旅館，躲進大同區太原路上超商求救，員警獲報到場，據報查看旅館房間，發現犯嫌皆已離場，但現場留有毒品安非他命殘渣袋及吸食器。