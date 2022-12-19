新北海山警方舉辦治安座談會 60人參與、共同打擊犯罪
新北市警海山分局今天在分局7樓禮堂舉辦社區治安座談會，由分局長周振安主持，邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構、超商代表一同參加，先簡介轄區治安及交通現況，接著加強宣導當前各警政重點工作，如新興毒品、打擊詐欺犯罪、新修正交通法規等，期許一起維護社區治安。
海山警方指出，本次會議共約60人參與，宣導邀請到少年警察隊來推廣有關「少年輔導委員會設置及輔導實施辦法」，本辦法將於明年7月1日起施行，提醒大家了解曝險少年以及偏差行為的輔導要件。
刑案部分，由偵查隊長廖武郎宣導反毒品議題，提醒民眾認識新興毒品的外觀及防範方式，並直指近期耳熟能詳的海外打工、假投資詐騙、防疫補助等新型態詐騙方式，呼籲詐騙手法推陳出新，民眾應熟記「3備7不」原則，提高警覺，避免受騙。
「3備7不」是包括面試前的「3大準備」，「告訴家人或親友面試的時間、地點或請親友陪同前往應徵」、「蒐集或詢問應徵公司的資料」、「檢視應徵資訊真偽」，以及面試過程的「7不原則」，不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。
交通部分，由交通組長楊信毅針對轄區發生交通事故10大路段（板橋區中山路二段、文化路二段、民生路三段等），分析肇事原因，同時宣導最近新上路的「微型電動二輪車」相關法規，讓用路安全能落實每個民眾心裡。
海山分局長周振安指出，社區治安座談會是分局與社區之間的重要溝通橋樑，針對社區的治安、交通努力改善，警民共同商議社區發展、治安、交通等問題，結合民眾的凝聚力及認同感，建立良好互動的夥伴關係，並透過聯防機制，降低治安死角。
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