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搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

警盤查林森北路違規停車男 逮獲腰際藏改造槍枝、毒品

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子12月18日清晨4時許，在台北市林森北路399巷違規停車，警方見狀上前盤查，發現陳男說話動作不自然，企圖遮掩，並眼尖發現陳男後腰際處，疑有槍枝握把突起物，大聲喝斥是何物。陳男遭包圍逃不掉，交出1把改造槍枝，也被搜出毒品安非他命，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移法送辦。

警方指出，18日凌晨4時許長春路派出所警員許洲銓、陳偉誌執勤巡邏，在林森北路399巷發現陳男在紅線違規停車，並看到警方巡邏快步下車走進大樓，警員認為周邊出入複雜，常查獲毒品案件、陳男形跡可疑等，隨即上前盤查。

陳男和警方對話時，神情緊張、動作不自然，疑似想遮掩某物品，警方眼尖發現陳男的後腰際處，顯露出槍枝握把形狀的突起物，隨即大聲喝斥，並上前包圍陳男，陳男只好乖乖掏出1把改造槍枝、4顆子彈，坦承非法持有槍彈。警方接著搜身，查獲2包安非他命毒品毛重共2.83公克。全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移送台北地檢署偵辦，並擴大追查槍枝、毒品來源。

陳姓男子12月18日清晨4時許，在台北市林森北路399巷違規停車，遭警方盤查查獲槍枝、毒品。記者蕭雅娟／翻攝
陳姓男子12月18日清晨4時許，在台北市林森北路399巷違規停車，遭警方盤查查獲槍枝、毒品。記者蕭雅娟／翻攝
陳姓男子12月18日清晨4時許，在台北市林森北路399巷違規停車，遭警方盤查查獲槍枝、毒品。記者蕭雅娟／翻攝
陳姓男子12月18日清晨4時許，在台北市林森北路399巷違規停車，遭警方盤查查獲槍枝、毒品。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 槍枝 北市

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