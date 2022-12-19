警盤查林森北路違規停車男 逮獲腰際藏改造槍枝、毒品

陳姓男子12月18日清晨4時許，在台北市林森北路399巷違規停車，警方見狀上前盤查，發現陳男說話動作不自然，企圖遮掩，並眼尖發現陳男後腰際處，疑有槍枝握把突起物，大聲喝斥是何物。陳男遭包圍逃不掉，交出1把改造槍枝，也被搜出毒品安非他命，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移法送辦。

警方指出，18日凌晨4時許長春路派出所警員許洲銓、陳偉誌執勤巡邏，在林森北路399巷發現陳男在紅線違規停車，並看到警方巡邏快步下車走進大樓，警員認為周邊出入複雜，常查獲毒品案件、陳男形跡可疑等，隨即上前盤查。