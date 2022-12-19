警盤查林森北路違規停車男 逮獲腰際藏改造槍枝、毒品
陳姓男子12月18日清晨4時許，在台北市林森北路399巷違規停車，警方見狀上前盤查，發現陳男說話動作不自然，企圖遮掩，並眼尖發現陳男後腰際處，疑有槍枝握把突起物，大聲喝斥是何物。陳男遭包圍逃不掉，交出1把改造槍枝，也被搜出毒品安非他命，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移法送辦。
警方指出，18日凌晨4時許長春路派出所警員許洲銓、陳偉誌執勤巡邏，在林森北路399巷發現陳男在紅線違規停車，並看到警方巡邏快步下車走進大樓，警員認為周邊出入複雜，常查獲毒品案件、陳男形跡可疑等，隨即上前盤查。
陳男和警方對話時，神情緊張、動作不自然，疑似想遮掩某物品，警方眼尖發現陳男的後腰際處，顯露出槍枝握把形狀的突起物，隨即大聲喝斥，並上前包圍陳男，陳男只好乖乖掏出1把改造槍枝、4顆子彈，坦承非法持有槍彈。警方接著搜身，查獲2包安非他命毒品毛重共2.83公克。全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移送台北地檢署偵辦，並擴大追查槍枝、毒品來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言