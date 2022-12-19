影／永豐棧再爆糾紛 經營團隊順為今控創辦人妨害名譽
台中市知名永豐棧酒店，近日屢傳糾紛鬧上媒體，今天經營團隊順為國際公司，委由律師到台中地檢署，提告永豐棧創辦人何豐棧與其公司在媒體有「設局」、窩藏毒犯等言論，涉及妨害名譽、商譽，今具狀提告，以維護權益。
永豐棧酒店今年初才爆發財務危機、經營易主鬧上媒體，日前客房再被查出通緝犯持有大批槍毒，讓五星級招牌蒙塵，永豐棧酒店創辦人何豐棧15日前往永豐棧，宣布16日起停業一年，進行內部整修，還在酒店大廳張貼海報，遭承租方順為國際阻止，雙方在飯店大廳爆發衝突。
順為國際公司客房部總經理林隆軒、律師張濟圃在今天下午1時許，前往台中地檢署提告，指控創辦人何豐棧與其豐昱公司，在15日時對媒體發表的言論，涉嫌妨害名譽、商譽，因此具狀提告。
順為團隊指出，順為與何豐棧在今年6月間完成簽約，有律師見證，沒有「設局」行為，也支付第一期租金3250萬元，但何所屬的豐昱公司遲不依約，將旅館登記名義人為順為公司，而順為後續不支付租金原因，也是因旅館登記證未變更。
順為團隊也說，警方在永豐棧內查獲的毒犯，是經營團隊配合警方查緝，但何卻對外誣指是現任經營團隊，窩藏毒販、配合毒犯製毒，另外也不實指控，酒店5樓上鎖是作為賭博機房使用，但實際上上鎖理由是作為員工休息、電腦中心使用，何在媒體散布言論，意圖損害順為形象、製造負面事端，因此具狀向地檢署提出告訴。
記者撥打永豐棧創辦人何豐棧手機，但無人接聽，尚未取得其回應。
台中市觀旅局表示，永豐棧酒店經營權糾紛屬於私權爭議，應由雙方依循民事法律程序處理，豐昱國際公司為取得旅館登記證公司，已申請自12月16日起暫停營業一年，市府旅館業聯合稽查小組將再前往稽查，如仍有營業事實，將依發展觀光條例第54條，令該公司限期停業，屆期仍未改善，處以3萬以上、15萬元以下罰鍰。
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