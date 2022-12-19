媒體影射教唆菲力國王開槍？台南賭客發文：別張冠李戴
彰化縣詹姓男子昨天持制式長槍，前往台中電子遊藝場「菲力國王」門前掃射11槍，事後向台南白河警分局投案，交付長槍、子彈百發，有媒體報導糾紛與台南白河程姓賭客被詐賭有關，不過賭客今在臉書張貼新聞，否認涉案，要媒體「別張冠李戴」。
因有媒體報導，台南白河程姓賭客連日來在抖音、臉書等網路平台，發表遭詐賭的相關言論，牽涉金額達1100萬元，不過程沒有提及有糾紛的業者為何人，僅提到與業者「打死結」，還要在該業者旗下工作的員工，離門口、窗戶遠一點，「錢是老闆的、命是你們的」等語。
有媒體報導程姓賭客在網路相關言論後，程張貼三立新聞網的連結，要求媒體「不要亂報」，也不要將他的臉書誤植到該篇新聞，會影響辦案，文中承認與人有糾紛，但非此店家，「別張冠李戴」。
程姓賭客強調，有證據才能指正別人，「包含人證」，他是出國旅遊，沒有他的事，「不信你問槍手，是我教唆的嗎？！一定不是。別亂講話，但我不會跟媒體計較，謝謝大家關心。」等語。
彰化縣詹姓男子昨天下午2時許，持自動突擊步槍M4A1，前往台中市知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，案發2小時到台南市白河警分局投案，全案詹拒絕夜間偵訊，今天將警詢釐清案情，據查，詹否認遭人指使，辯稱看到友人在網路發表被詐賭言論後，「替朋友出氣」。
昨天槍響後，道上傳聞恐怕與近月台南白河程姓賭客，指控在台中被詐賭上千萬元有關，還提到業者有意以百萬紅包化解衝突，但被其拒絕，程連日來在臉書、IG、抖音都有發表言論，甚至提到已跟業者「打死結」，但並未提到有糾紛的業者是誰？警方正試圖清查關聯性。
該名程姓賭客是台南白河某民代之子，12年前曾尋仇糾紛，爆發槍戰，釀一死一傷，程與其父分別因槍砲、殺人等罪遭判刑，近年來落腳台中，經營名表生意。
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