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南警養生館查違停 抓到通緝犯

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

世足賽冠軍戰昨天深夜開打，許多飲酒及營業場所以此促銷招攬客人，台南市警二分局昨天執行威力掃蕩，昨晚9點起，針對KTV、酒店、PUB等處所實施掃蕩臨檢，查獲通緝逃犯2人、酒後駕車公共危險罪2件2人、毒品案1件1人。

南門所警員於昨下午3點30分，前往西門路一段某養生館前違停案件時，經上前敲門詢問時，原躺於養生館內男子一見警察急忙起身上樓，後續經養生館負責人開門時，並帶同員警上樓臨檢均未發現蹤跡。在員警逐處檢視，才在3樓後方曬衣間發現該躲藏蘇姓男子。

40歲蘇男神情緊張，警員以警用電腦查詢，他因毒品危害防制條例、傷害、搶奪等案件，今年12月1日為台南地方檢察署及台南地方法院通緝在逃，因至養生館訪友，竟因為門口不認識人車輛違停，難逃落網解送歸案。

此外，40歲陳姓毒品犯嫌因夜間來台南訪友，今天凌晨零點多，準備回家在忠義路段等候計程車，恰遇員警前往準備臨檢場所，他一見到警車及員警下車急忙加速走開來閃躲，為眼尖博愛所員警察覺有異上前攔檢，在打開背包受檢時，發現內藏放有第二級毒品安非他命殘渣K盤及使用過針頭等物品，經帶回調查尿液檢驗亦呈現毒品反應，警詢後依毒品罪嫌法辦。

第二分局表示，掃蕩黑道、幫派、角頭、組合涉及詐欺、博奕、人口販運囚禁集團、毒品製販運、槍械及組織犯罪等為為當前重點工作，也將持續貫徹落實「威力掃蕩專案」工作，持續運用各項勤務作為來嚴打各項不法犯罪，確維轄區治安平穩。

40歲蘇姓男子因毒品等案被通緝，被警方查獲解送歸案。記者黃宣翰 ／翻攝
40歲蘇姓男子因毒品等案被通緝，被警方查獲解送歸案。記者黃宣翰 ／翻攝
世足賽冠軍戰昨天深夜開打，有PUB以此促銷招攬客人，台南市警二分局執行威力掃蕩，擴大臨檢。記者黃宣翰 ／翻攝
世足賽冠軍戰昨天深夜開打，有PUB以此促銷招攬客人，台南市警二分局執行威力掃蕩，擴大臨檢。記者黃宣翰 ／翻攝

毒品 台南 臨檢

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