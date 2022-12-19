快訊

陳抗常客！闖北檢掛民進黨旗涉犯侵入建物 「雨衣男」主動投案

桃園市長張善政小內閣名單出爐 2位副市長人選最出人意外

稅收爆表大進補 地方政府迎史上最大紅包 500億起跳

新北中和槍手恐怖搶劫 埋伏20分鐘...一度扣板機想搶20萬現金

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

林姓男子昨天挑上中和區富有的退休呂姓老翁，持改造槍在外埋伏20分鐘，趁他回家時行搶，欲搶奪他包包內20萬元現金，沒想到呂翁奮力抵抗，扭打期間，林甚至扣下板機，所幸卡彈沒擊發，鄰居聞訊「救命」幫忙抓人，最終林遭壓制逮捕。警方循線逮捕教唆主嫌吳姓男子，警詢後將2人移送法辦。

事發監視器畫面曝光，只見被害者呂翁才剛開門回家，帶著白色安全帽的犯嫌以輕盈的步伐，一個箭步尾隨入門，搶走包包後想奪門離去，但呂翁不放手抵抗，雙方扭打成一團，犯嫌還摔倒在地，所幸犯嫌持有的槍故障沒有擊發，否則後果不堪設想。

警方昨天中午11點47分獲報，中和區新生街一處民宅外發生持槍搶奪案，趕抵發現犯嫌林男（45歲）還在場，跟被害人呂翁（66歲）、熱心鄰居不斷拉扯，立刻壓制逮捕，當場查獲改造槍1把、子彈4顆。

警方調查，林男受朋友吳男（45歲）之託，由於吳跟呂翁認識，知悉呂平時有帶大量現金出門的習慣，事前數次勘查地形、計畫數周後，昨天鎖定呂購物回家，指揮林持槍埋伏在他住處外，趁隙搶奪。

警方確認沒有現金遭搶，調閱監視器畫面蒐集事證，昨天下午5點多，以逕行拘提方式，逮捕住附近的主嫌吳男，他警詢時稱，因為發現呂翁「有錢的太高調」，生活又缺錢，才找人行搶，但始終不交代槍枝來源。

據了解，2人均有毒品前科，犯前說好「20萬元贓款對分」，而持槍行搶的部分，林男推託沒有開槍，是「不慎扣下」，發現卡彈後，持槍托攻擊老翁頭部；警詢後將2人依強盜、槍砲、殺人未遂等罪嫌移送法辦。

新北市中和區昨天發生持槍搶奪案，所幸犯嫌遭民眾壓制，警方及時趕到現場逮捕。記者翁至成／翻攝
新北市中和區昨天發生持槍搶奪案，所幸犯嫌遭民眾壓制，警方及時趕到現場逮捕。記者翁至成／翻攝
新北市中和區昨天發生持槍搶奪案，所幸犯嫌遭民眾壓制，警方及時趕到現場逮捕。記者翁至成／翻攝
新北市中和區昨天發生持槍搶奪案，所幸犯嫌遭民眾壓制，警方及時趕到現場逮捕。記者翁至成／翻攝
新北市中和區昨天發生持槍搶奪案，所幸犯嫌遭民眾壓制，警方及時趕到現場逮捕。記者翁至成／翻攝
新北市中和區昨天發生持槍搶奪案，所幸犯嫌遭民眾壓制，警方及時趕到現場逮捕。記者翁至成／翻攝
新北市中和區昨天發生持槍搶奪案，所幸犯嫌遭民眾壓制，警方及時趕到現場逮捕。記者翁至成／翻攝
新北市中和區昨天發生持槍搶奪案，所幸犯嫌遭民眾壓制，警方及時趕到現場逮捕。記者翁至成／翻攝

監視器

延伸閱讀

新北中和爆槍擊案 男開槍搶劫卻卡彈反遭壓制逮捕

新北警ATM巡簽逮19歲詐團車手 他南投北上領錢...酬勞2千

畫家梁丹丰新北板橋藝文中心特展 百件珍藏首展出

新北義交指揮交通遭小貨車撞死 肇事駕駛辯：玻璃起霧、視野不佳

相關新聞

影／男子持M4長槍掃射「菲力國王」遊藝場 稱為友出氣

彰化縣詹姓男子昨持自動突擊步槍，台中市知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，案發2小時到台南市白河警分局投案，全案詹拒絕夜間偵...

新北中和槍手恐怖搶劫 埋伏20分鐘...一度扣板機想搶20萬現金

林姓男子昨天挑上中和區富有的退休呂姓老翁，持改造槍在外埋伏20分鐘，趁他回家時行搶，欲搶奪他包包內20萬元現金，沒想到呂...

媒體影射教唆菲力國王開槍？台南賭客發文：別張冠李戴

彰化縣詹姓男子昨天持制式長槍，前往台中電子遊藝場「菲力國王」門前掃射11槍，事後向台南白河警分局投案，交付長槍、子彈百發...

南警養生館查違停 抓到通緝犯

世足賽冠軍戰昨天深夜開打，許多飲酒及營業場所以此促銷招攬客人，台南市警二分局昨天執行威力掃蕩，昨晚9點起，針對KTV、酒...

影／菲力國王被開11槍 中警深夜突擊臨檢抓詐欺通緝犯

台中市知名電子遊藝場「菲力國王」在昨天遭歹徒開11槍恐嚇，第六警分局為了壓制歹徒氣焰，深夜即針對轄內娛樂場所，展開臨檢，...

掃射台中知名遊藝場 槍手台南投案

35歲詹姓男子昨天下午持自動突擊步槍到台中市知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，案發2小時到台南市白河警分局投案；由於他開槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。