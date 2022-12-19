新北中和槍手恐怖搶劫 埋伏20分鐘...一度扣板機想搶20萬現金

林姓男子昨天挑上中和區富有的退休呂姓老翁，持改造槍在外埋伏20分鐘，趁他回家時行搶，欲搶奪他包包內20萬元現金，沒想到呂翁奮力抵抗，扭打期間，林甚至扣下板機，所幸卡彈沒擊發，鄰居聞訊「救命」幫忙抓人，最終林遭壓制逮捕。警方循線逮捕教唆主嫌吳姓男子，警詢後將2人移送法辦。

事發監視器畫面曝光，只見被害者呂翁才剛開門回家，帶著白色安全帽的犯嫌以輕盈的步伐，一個箭步尾隨入門，搶走包包後想奪門離去，但呂翁不放手抵抗，雙方扭打成一團，犯嫌還摔倒在地，所幸犯嫌持有的槍故障沒有擊發，否則後果不堪設想。

警方昨天中午11點47分獲報，中和區新生街一處民宅外發生持槍搶奪案，趕抵發現犯嫌林男（45歲）還在場，跟被害人呂翁（66歲）、熱心鄰居不斷拉扯，立刻壓制逮捕，當場查獲改造槍1把、子彈4顆。

警方調查，林男受朋友吳男（45歲）之託，由於吳跟呂翁認識，知悉呂平時有帶大量現金出門的習慣，事前數次勘查地形、計畫數周後，昨天鎖定呂購物回家，指揮林持槍埋伏在他住處外，趁隙搶奪。

警方確認沒有現金遭搶，調閱監視器畫面蒐集事證，昨天下午5點多，以逕行拘提方式，逮捕住附近的主嫌吳男，他警詢時稱，因為發現呂翁「有錢的太高調」，生活又缺錢，才找人行搶，但始終不交代槍枝來源。