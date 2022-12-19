影／菲力國王被開11槍 中警深夜突擊臨檢抓詐欺通緝犯

台中市知名電子遊藝場「菲力國王」在昨天遭歹徒開11槍恐嚇，第六警分局為了壓制歹徒氣焰，深夜即針對轄內娛樂場所，展開臨檢，預計連續數日加強臨檢，勤務結束後，查獲一名通緝犯，已被判刑1年2月，將依法解送執行。

昨天下午2時許，彰化縣詹姓男子（36歲）持長槍對空掃射11槍，引發治安疑慮，第六警分局為壓制不法分子氣焰，隨即在昨天晚間10時至零時，以及今天2時至6時，規畫臨檢勤務，針對轄內包括菲力國王等8家娛樂場所突擊臨檢，而未來數日也將持續安排加強臨檢，維護治安決心。

勤務期間，警方在今天凌晨3時許時，在西屯區河南路、青海路口攔查一輛轎車時，發現右前座的劉姓男子（35歲）已在今年4月間被台中地檢署發布通緝，劉涉案詐欺案遭判刑1年2月，將依法解送台中地檢署發監執行。

第六警分局表示，近日將連續密集實施臨檢，強力約制衝突、聚眾鬥毆，不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，另外也會展開系統性掃黑，與市政府相關局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。