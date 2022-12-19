快訊

桃園市長張善政小內閣名單出爐 2位副市長人選最出人意外

稅收爆表大進補 地方政府迎史上最大紅包 500億起跳

夏威夷航班降落前遇恐怖亂流！乘客「彈起撞天花板」 至少36人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／菲力國王被開11槍 中警深夜突擊臨檢抓詐欺通緝犯

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市知名電子遊藝場「菲力國王」在昨天遭歹徒開11槍恐嚇，第六警分局為了壓制歹徒氣焰，深夜即針對轄內娛樂場所，展開臨檢，預計連續數日加強臨檢，勤務結束後，查獲一名通緝犯，已被判刑1年2月，將依法解送執行。

昨天下午2時許，彰化縣詹姓男子（36歲）持長槍對空掃射11槍，引發治安疑慮，第六警分局為壓制不法分子氣焰，隨即在昨天晚間10時至零時，以及今天2時至6時，規畫臨檢勤務，針對轄內包括菲力國王等8家娛樂場所突擊臨檢，而未來數日也將持續安排加強臨檢，維護治安決心。

勤務期間，警方在今天凌晨3時許時，在西屯區河南路、青海路口攔查一輛轎車時，發現右前座的劉姓男子（35歲）已在今年4月間被台中地檢署發布通緝，劉涉案詐欺案遭判刑1年2月，將依法解送台中地檢署發監執行。

第六警分局表示，近日將連續密集實施臨檢，強力約制衝突、聚眾鬥毆，不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，另外也會展開系統性掃黑，與市政府相關局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。

分局長蔡元戎說，警方對於犯罪行為絕不寬貸，必定以台中市民安全為己任，不允許不法行為挑戰公權力，同時秉持斬草除根的決心，誓言將不法分子繩之以法，維護安心生活環境。

因台中市菲力國王在昨天遭歹徒開槍恐嚇，第六警分局隨即在昨天深夜至今天清晨，展開突擊臨檢勤務。記者陳宏睿／翻攝
因台中市菲力國王在昨天遭歹徒開槍恐嚇，第六警分局隨即在昨天深夜至今天清晨，展開突擊臨檢勤務。記者陳宏睿／翻攝
因台中市菲力國王在昨天遭歹徒開槍恐嚇，第六警分局隨即在昨天深夜至今天清晨，展開突擊臨檢勤務。記者陳宏睿／翻攝
因台中市菲力國王在昨天遭歹徒開槍恐嚇，第六警分局隨即在昨天深夜至今天清晨，展開突擊臨檢勤務。記者陳宏睿／翻攝
因台中市菲力國王在昨天遭歹徒開槍恐嚇，第六警分局隨即在昨天深夜至今天清晨，展開突擊臨檢勤務。記者陳宏睿／翻攝
因台中市菲力國王在昨天遭歹徒開槍恐嚇，第六警分局隨即在昨天深夜至今天清晨，展開突擊臨檢勤務。記者陳宏睿／翻攝
因台中市菲力國王在昨天遭歹徒開槍恐嚇，第六警分局隨即在昨天深夜至今天清晨，展開突擊臨檢勤務。記者陳宏睿／翻攝
因台中市菲力國王在昨天遭歹徒開槍恐嚇，第六警分局隨即在昨天深夜至今天清晨，展開突擊臨檢勤務。記者陳宏睿／翻攝

臨檢 幫派 通緝

延伸閱讀

恐嚇？台中菲力國王門前傳9聲槍響 留11枚彈殼警追查

影／中警清源凌晨臨檢海派酒店 逮酒駕犯、尋獲失蹤人口

慕赫攜手兩位米其林星級主廚 推出6道獨家訂製料理

影／金門警暗夜出擊 酒店臨檢慣竊溫柔鄉遭逮

相關新聞

影／男子持M4長槍掃射「菲力國王」遊藝場 稱為友出氣

彰化縣詹姓男子昨持自動突擊步槍，台中市知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，案發2小時到台南市白河警分局投案，全案詹拒絕夜間偵...

影／菲力國王被開11槍 中警深夜突擊臨檢抓詐欺通緝犯

台中市知名電子遊藝場「菲力國王」在昨天遭歹徒開11槍恐嚇，第六警分局為了壓制歹徒氣焰，深夜即針對轄內娛樂場所，展開臨檢，...

掃射台中知名遊藝場 槍手台南投案

35歲詹姓男子昨天下午持自動突擊步槍到台中市知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，案發2小時到台南市白河警分局投案；由於他開槍...

「紅龜」疑持槍竄賭場 警掃蕩斷金援

台南檢警偵辦學甲88槍槍擊案又有進展，初步釐清作案衝鋒槍是由男子蔡金郎提供，謝俊誠駕車載日前落網遭羈押的楊展華北上取槍後...

新北中和爆槍擊案 男開槍搶劫卻卡彈反遭壓制逮捕

新北市中和區今天中午發生持槍搶奪案，據了解，林姓男子（44歲）今天上午11點多，鎖定上中和區一名高調有錢人呂姓男子（66...

學甲88槍槍擊案 檢警鎖定將同步掃蕩「綠蟑螂」

台南檢警偵辦學甲88發槍擊案，除追捕在逃「紅龜」洪政軍及潛逃出境的槍手孔祥志下落，光電利益糾紛也將同步追查，鎖定從中恐嚇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。